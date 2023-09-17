Як підняти рівень заліза: 4 важливі фактори та перелік продуктів, які значно прискорять процес

Анемія – досить поширена хвороба, попри те, що людство має хороший доступ до різноманітності раціону, багато людей досі мають низький рівень заліза в крові. А це провокує безліч негативних наслідків для здоров'я.

Тож, якщо ви зараз на шляху того, щоб подолати анемію. Зауважимо, що краще визначити це лабораторно та разом із сімейним лікарем. Він допоможе скоректувати харчування та може призначити додатковий прийом заліза у добавках. Але, тут важливо знати кілька нюансів, про які ми вам розповімо.

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Отже, які вітаміни та мінерали потрібно попити, що покращити засвоюваність заліза в крові:

Цинк – мінерал, який і справді є унікальним, він бере участь в метаболізмі заліза. Якщо в організмі не вистачає цинку, то і рівень заліза не буде підвищуватися. При цьому магній, мідь та саме залізо погіршують всмоктування цинку.

Мідь – також впливає на засвоюваність заліза, навіть часто різні види анемії вказують на дефіцит міді в організмі, який рідко діагностується. Дефіцит міді може також бути однією з причин ранньої сивини, тому якщо помітили у себе збільшення кількості сивого волосся, а також дефіцит заліза, можливо вашому організму не вистачає саме міді.

Марганець – впливає на функцію 22 білків, що беруть участь у гомеостазі заліза.

Вітамін С – допомагає покращити засвоюваність заліза на 30%.

Водночас важливо пам'ятати, що будь-який прийом ліків слід узгоджувати зі своїм лікарем.

Що стосується раціону, то ці мікроелементи можна знайти у таких продуктах: цинк – в устрицях, субпродуктах, яловичині та крупах; мідь – у горіхах, м'ясі, насінні та морепродуктах; марганець шукайте в журавлині, чорниці, горіхах та бобових. А ось вітамін С ховається в солодкій паприці, петрушці, чорній смородині, кейлі та шпинаті.