Низький гемоглобін: симптоми, причини та як підняти

Гемоглобіном називають речовину, яка міститься в червоних кров'яних тільцях – еритроцитах. Він бере участь у транспортуванні кисню до всіх тканин та органів людини. Ще саме гемоглобін надає еритроцитам червоного кольору.

Низьким вважається рівень гемоглобіну менше 135 г/л для чоловіків та менше 120 г/л для жінок. У дітей визначення зниженого гемоглобіну залежить від віку та статі дитини, а поріг може відрізнятися у різних країнах.

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Симптоми низького гемоглобіну

Рівень гемоглобіну може опускатися трохи нижче за норму і ніяк не впливати на самопочуття. Але якщо ви помічаєте симптоми, краще записатися на прийом до лікаря. Симптоми можуть включати:

втома;

загальна слабкість;

задишка;

прискорене або сповільнене серцебиття;

блідість шкіри та ясен.

Якщо результати загального аналізу крові підтвердять низький рівень гемоглобіну, то лікар може призначити додаткові аналізи.

Чому знижується гемоглобін

Рівень гемоглобіну може знижуватися через захворювання, у яких організм виробляє менше еритроцитів, ніж зазвичай. Це великий список, серед них, наприклад, ревматоїдний артрит або хронічна хвороба нирок.

Інший варіант – захворювання або стани, при яких еритроцити руйнуються швидше, ніж виробляються. Наприклад, таласемія або збільшення селезінки.

Ще низький гемоглобін може бути викликаний втратою крові: при травмах, хворобах кишечника, рясній менструації та через часту здачу крові. Найчастіше гемоглобін може бути зниженим через неправильне харчування або строгу дієту.

Як підвищити гемоглобін

У деяких випадках достатньо дієти. Тоді потрібно включити до раціону м'ясо, птицю, рибу та морепродукти, шпинат, квасолю, броколі.

Якщо дієти виявиться недостатньо і результати аналізу не стануть кращими, лікар призначить препарати заліза. Вони існують у вигляді таблеток чи ін'єкцій. Після курсу лікування потрібно буде здати аналіз ще раз. Можна пити вітамін С або запивати призначені таблетки апельсиновим соком, їсти грейпфрути, апельсини, ківі або полуницю – все це дозволить лікам краще засвоюватися.

Але низький рівень гемоглобіну не завжди спричинений дефіцитом заліза. Тому, якщо вас турбують симптоми, зверніться до лікаря.