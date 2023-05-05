Низкий гемоглобин: симптомы, причины и как поднять

Гемоглобином называют вещество, содержащееся в красных кровяных тельцах – эритроцитах. Он участвует в транспортировке кислорода ко всем тканям и органам человека. Еще именно гемоглобин придает эритроцитам красный цвет.

Низким считается уровень гемоглобина менее 135 г/л для мужчин и менее 120 г/л для женщин. У детей определение пониженного гемоглобина зависит от возраста и пола ребенка, а порог может отличаться в разных странах.

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Симптомы низкого гемоглобина

Уровень гемоглобина может опускаться чуть ниже нормы и никак не влиять на самочувствие. Но если вы замечаете симптомы, лучше записаться на прием к врачу. Симптомы могут включать:

усталость;

общая слабость;

одышка;

учащенное или замедленное сердцебиение;

бледность кожи и десен.

Если результаты общего анализа крови подтвердят низкий уровень гемоглобина, врач может назначить дополнительные анализы.

Почему снижается гемоглобин

Уровень гемоглобина может снижаться из-за заболеваний, при которых организм производит меньше эритроцитов, чем обычно. Это обширный список, среди них, например, ревматоидный артрит или хроническая болезнь почек.

Другой вариант – заболевания или состояния, при которых эритроциты разрушаются быстрее, чем вырабатываются. Например, талассемия или увеличение селезенки.

Еще низкий гемоглобин может быть вызван потерей крови: при травмах, болезнях кишечника, обильной менструации и из-за частой сдачи крови. Чаще гемоглобин может быть снижен из-за неправильного питания или строгой диеты.

Как повысить гемоглобин

В некоторых случаях достаточно диеты. Тогда нужно включить в рацион мясо, птицу, рыбу и морепродукты, шпинат, фасоль, брокколи.

Если диеты окажется недостаточно и результаты анализа не станут лучше, врач назначит препараты железа. Они существуют в виде таблеток или инъекций. После курса лечения нужно сдать анализ еще раз. Можно пить витамин С или запивать назначенные таблетки апельсиновым соком, есть грейпфруты, апельсины, киви или клубнику – все это позволит лекарствам лучше усваиваться.

Но низкий уровень гемоглобина не всегда вызван дефицитом железа. Поэтому, если вас беспокоят симптомы, обратитесь к врачу.