Як підігрів сидінь в авто впливає на чоловіче здоров'я: факти, яких ви не знали

В холодну пору року сидіння з підігрівом в авто досить виправдана функція. Проте, як впливає такий комфорт на чоловіче здоров'я - розповіли лікарі.

Лікар-уролог Андрій Кондратенко зазначає, що вплив цієї функції на здоров'я чоловіка прямий і є нюанси, які точно потрібно знати кожному чоловіку.

Дивіться також Не гірше за Віагру: виявили доступний спосіб покращити ерекцію

Користь підігріву сидінь для чоловічого здоров'я

Передусім поговоримо про користь цієї функції. Лікар зауважив, якщо користуватися підігрівом у морозну температуру, а особливо якщо сидіння шкіряне, це є способом профілактики простатиту.

Також теплі сидіння взимку рятують від переохолодження судин і тканин нижньої частини тіла.

"Якщо стається локальне охолодження, це створює ідеальні умови для активізації вірусів та інфекцій, які можуть там перебувати. Відтак, виникає простатит", – пояснив уролог.

Шкода від підігріву сидінь в авто для чоловічого здоров'я

. Варто швидко нагріти сидіння, а потім його вимкнути або скрутити температуру до мінімуму.

Лікар зауважив, що усе змінюється, якщо ми говоримо про довгу дорогу. Якщо тривалість поїздки довга і весь цей час підігрів увімкнений на максимум, то це шкодить репродуктивній системі.

Річ у тім, що тривалий вплив тепла на ділянку тазу спричиняє перегрівання сім'яних канальців. А це своєю чергою знижує якість сперми та репродуктивної функції.

Нормальна температура для яєчок – на два градуси нижча від температури тіла. Через їх перегрів знижується якість репродуктивної функції,

– наголосив лікар.

Тож, резюмуючи лікар зазначив, що якщо використовувати функцію підігріву сидіння під час коротких поїздок: включати для швидкого нагріву, а потім лише підтримувати тепло – корисно. А ось зберігати максимальну температуру під час довгих поїздок – не варто, це шкодить репродуктивній системі.