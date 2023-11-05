Как подогрев сидений в авто влияет на мужское здоровье: факты, которых вы не знали

В холодное время года сиденье с подогревом в авто достаточно оправдана функция. Однако, как влияет такой комфорт на мужское здоровье - рассказали врачи.

Врач-уролог Андрей Кондратенко отмечает, что влияние этой функции на здоровье мужчины прямо и есть нюансы, которые точно нужно знать каждому мужчине.

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Польза подогрева сидений для мужского здоровья

Прежде всего, поговорим о пользе этой функции. Врач заметил, если пользоваться подогревом в морозную температуру, а особенно если сиденье кожаное, это способ профилактики простатита.

Также теплые сиденья зимой спасают от переохлаждения сосудов и тканей нижней части тела.

"Если происходит локальное охлаждение, это создает идеальные условия для активизации вирусов и инфекций, которые могут находиться там. Следовательно, возникает простатит", - пояснил уролог.

Вред от подогрева сидений в авто для мужского здоровья

. Следует быстро нагреть сиденье, а затем его выключить или скрутить температуру до минимума.

Врач отметил, что все меняется, если мы говорим о длинном пути. Если продолжительность поездки долгая и все это время подогрев включен на максимум, то это вредит репродуктивной системе.

Дело в том, что длительное влияние тепла на участок таза влечет за собой перегревание семенных канальцев. А это в свою очередь снижает качество спермы и репродуктивной функции.

Нормальная температура для яичек – на два градуса ниже температуры тела. Из-за их перегрева снижается качество репродуктивной функции,

– подчеркнул врач.

Итак, резюмируя врач отметил, что если использовать функцию подогрева сиденья во время коротких поездок: включать для быстрого нагрева, а затем только поддерживать тепло – полезно. А вот сохранять максимальную температуру во время долгих поездок – не стоит, это вредит репродуктивной системе.