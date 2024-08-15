Медична довідка 086-о: як отримати для школи та садочку

Більше не потрібно відвідувати кількох лікарів, стояти в чергах разом із дитиною, щоб отримати довідки різних форм. Для вступу дитини до будь-якого закладу освіти видається уніфікована довідка № 086-о "Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)".

Раніше потрібно було подавати різні форми медичних довідок та проходити певний перелік обстежень, залежно від віку дитини та типу закладу, інформує 24 Канал. Наприклад, для дошкільнят були прийняті свої форми довідок, а для школярів – інші. Це створювало додаткові навантаження як на батьків, так і на медичні установи.

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Медична довідка №086-о

Медична довідка №086-о – це єдиний документ про медичні огляди дітей та осіб, які вступають до закладів освіти всіх рівнів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. І з 1 жовтня 2023 року за наказом Міністерства охорони здоров'я було прийнято форму №086-о, як єдину, що дозволило звести всі необхідні медичні огляди в один документ.

Як отримати довідку №086-о

Крок 1: зверніться до сімейного лікаря

Потрібно записатися до свого сімейного лікаря, з яким у вас підписана декларація, через у застосунок Helsi. Лікар проведе необхідне обстеження дитини виключно в присутності батьків або їхніх законних представників.

Перед проходженням медичного огляду батьки повинні надати інформовану добровільну згоду на проведення діагностики, згідно з формою № 003-6/о. Згода підтверджується підписами лікуючого лікаря та пацієнта.

Крок 2: Пройдіть обстеження

Які огляди необхідні для дитячого садочку:

огляд сімейного лікаря або педіатра;

огляд стоматолога;

вимірювання зросту та маси тіла;

дослідження гостроти зору та слуху;

оцінка досягнення ключових показників розвитку;

оцінка постави;

оцінка склепіння стопи;

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

аналіз калу на яйця глистів.

Для вступу в перший клас:

огляд сімейного лікаря або педіатра;

огляд стоматолога;

вимірювання зросту та маси тіла;

дослідження гостроти зору та слуху;

оцінка досягнення ключових показників розвитку;

оцінка постави;

оцінка склепіння стопи;

загальний аналіз крові;

аналіз крові на цукор;

загальний аналіз сечі;

аналіз калу на яйця глистів.

Для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку:

обстеження у сімейного лікаря або педіатра.

Будь-які інші обстеження для всіх вікових груп проводяться за показаннями або вимогами закладу освіти чи оздоровлення і призначаються сімейним лікарем.

Крок 3: Отримайте висновок

На основі проведених обстежень та досліджень сімейний лікар формує висновок про стан здоров’я, надає рекомендації та видає батькам чи іншим законним представникам дитини документ для подання до закладу освіти за формою № 086-о "Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)".

Отримання медичної довідки №086-о є важливим кроком для забезпечення безпеки та здоров'я дитини під час її навчання чи відпочинку. Завдяки своєчасному та правильному проходженню медичних оглядів та обстежень, ви зможете бути впевненими в тому, що здоров’я вашої дитини знаходиться під контролем. Результати медоглядів, аналізи та довідки можна зберігати в розділі "Медичні документи" в застосунку та за необхідності дати доступ лікарю, видрукувати чи переслати.