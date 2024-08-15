Медицинская справка 086-о: как получить для школы и садика

Больше не нужно посещать нескольких врачей, стоять в очередях вместе с ребенком, чтобы получить справки разных форм. Для поступления ребенка в любое учебное заведение выдается унифицированная справка № 086-о "Медицинская справка (выписка из медицинской карты амбулаторного больного)".

Раньше нужно было подавать различные формы медицинских справок и проходить определенный перечень обследований, в зависимости от возраста ребенка и типа заведения, информирует 24 Канал. Например, для дошкольников были приняты свои формы справок, а для школьников – другие. Это создавало дополнительные нагрузки как на родителей, так и на медицинские учреждения.

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Медицинская справка №086-о

Медицинская справка №086-о – это единственный документ о медицинских осмотрах детей и лиц, поступающих в учебные заведения всех уровней, детских учреждений оздоровления и отдыха. И с 1 октября 2023 года по приказу Министерства здравоохранения была принята форма №086-о, как единая, что позволило свести все необходимые медицинские осмотры в один документ.

Как получить справку №086-о

Шаг 1: обратитесь к семейному врачу

Нужно записаться к своему семейному врачу, с которым у вас подписана декларация, через приложение Helsi. Врач проведет необходимое обследование ребенка исключительно в присутствии родителей или их законных представителей.

Перед прохождением медицинского осмотра родители должны предоставить информированное добровольное согласие на проведение диагностики, согласно форме № 003-6/о. Согласие подтверждается подписями лечащего врача и пациента.

Шаг 2: Пройдите обследование

Какие осмотры необходимы для детского сада:

осмотр семейного врача или педиатра;

осмотр стоматолога;

измерение роста и массы тела;

исследование остроты зрения и слуха;

оценка достижения ключевых показателей развития;

оценка осанки;

оценка свода стопы;

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

анализ кала на яйца глистов.

Для поступления в первый класс:

осмотр семейного врача или педиатра;

осмотр стоматолога;

измерение роста и массы тела;

исследование остроты зрения и слуха;

оценка достижения ключевых показателей развития;

оценка осанки;

оценка свода стопы;

общий анализ крови;

анализ крови на сахар;

общий анализ мочи;

анализ кала на яйца глистов.

Для детских учреждений оздоровления и отдыха:

обследование у семейного врача или педиатра.

Любые другие обследования для всех возрастных групп проводятся по показаниям или требованиям учебного заведения или оздоровления и назначаются семейным врачом.

Шаг 3: Получите заключение

На основе проведенных обследований и исследований семейный врач формирует заключение о состоянии здоровья, предоставляет рекомендации и выдает родителям или другим законным представителям ребенка документ для представления в учреждение образования по форме № 086-о "Медицинская справка (выписка из медицинской карты амбулаторного больного)".

Получение медицинской справки №086-о является важным шагом для обеспечения безопасности и здоровья ребенка во время его обучения или отдыха. Благодаря своевременному и правильному прохождению медицинских осмотров и обследований, вы сможете быть уверенными в том, что здоровье вашего ребенка находится под контролем. Результаты медосмотров, анализы и справки можно хранить в разделе "Медицинские документы" в приложении и при необходимости дать доступ врачу, распечатать или переслать.