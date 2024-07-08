Що таке е-направлення та як його отримати

Українці мають змогу скористатися первинною медичною допомогою безпосередньо в місці свого перебування, без необхідності отримувати направлення. Такі послуги надаються кваліфікованими сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами. Однак, щоб отримати спеціалізовану медичну допомогу, необхідно мати електронне направлення.

В рамках державної програми медичних гарантій, необхідні медпослуги надаються безоплатно якщо є електронне направлення, цифровим документом, призначеним для направлення пацієнта на консультацію до спеціаліста, проведення лабораторних чи діагностичних досліджень.

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Коли виписують е-направлення

За допомогою електронної системи охорони здоров’я вже створено понад 562,9 мільйона електронних направлень, які використовуються майже 36,5 мільйона пацієнтів, що свідчить про широке розповсюдження цього сервісу у країні.

Е-направлення можна отримати для таких видів обстежень:

Для консультацій зі спеціалізованими лікарями.

Для діагностичних процедур, таких як рентген, УЗД, МРТ, КТ, ангіографія, енцефалографія тощо.

Для лабораторних аналізів, включаючи біохімічні, бактеріологічні, імунологічні, генетичні, цитологічні, вірусологічні дослідження.

Ці дослідження допомагають виявляти захворювання, ставити діагнози та призначати адекватне лікування. Технічна можливість виписки е-направлення доступна для всіх лікарів, які є частиною електронної системи охорони здоров'я, незалежно від їхньої спеціалізації.

Як скористатись е-направленням

Пацієнти можуть самостійно обирати медичний заклад для отримання послуги, яку рекомендує лікар, не зважаючи на місце проживання або реєстрації. Інформація про обраний заклад і лікаря, що виписав направлення, буде включена в електронне направлення.

Лікування та консультації можна отримати безкоштовно у державних і приватних закладах, що співпрацюють з НСЗУ.

Є випадки, коли е-направлення не потрібне, наприклад, при зверненні до гінеколога, психіатра, стоматолога, нарколога, фтизіатра, або якщо пацієнт перебуває під наглядом лікаря з приводу хронічного захворювання. Для екстреної медичної допомоги також не потрібно мати направлення або декларації з сімейним лікарем.