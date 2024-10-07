Як готувати їжу, щоб не втратити вітаміни та корисні речовини

7 жовтня 2024, 15:15
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Автор: Олександр Бевза

Джерело:

healthline

Температура негативно впливає на більшість вітамінів, це показали різні дослідження способів приготування. А найкориснішим виявилось приготування їжі на пару.

Як приготування їжі впливає на вміст вітамінів

Відомо, що висока температура не впливає на вітамін К і більшість мінералів, окрім калію. Але вона пошкоджує вітаміни Е, С і вітаміни групи В, окрім рибофлавіну та ніацину. В їжі, яку смажать і запікають, знижується вміст вітамінів А, D і Е, пише healthline.

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В одному дослідженні вчені з'ясовували, як різні методи приготування впливають на вміст вітаміну С у броколі, шпинаті та салаті. Овочі розділили на порції по 100 грамів. Потім окремо протягом п'яти хвилин варили, готували на пару і запікали в мікрохвильовій печі.

У результаті броколі, шпинат і салат втратили значну кількість вітаміну С при варінні – майже 50%, у мікрохвильовій печі – близько 25%. Найменше вітаміну С втратилося при приготуванні на пару – в середньому від 8,6 до 14,3%.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

В іншому дослідженні участь брала тільки броколі. Її готували на пару та в мікрохвильовці, кип'ятили, смажили і обсмажували з подальшим варінням. У підсумку виявилося, що всі види приготування, окрім обробки парою, призводять до значних втрат вітаміну С.

В експериментах брав участь і тунець. Рибу смажили, варили, запікали в мікрохвильовій печі та консервували. При варінні та запіканні тунець зберіг значну кількість омега-3 жирних кислот, на відміну від смаження та консервування.

Як готувати їжу, щоб не втрачати користь 

Для того щоб зберегти поживні речовини в їжі, можна спробувати наступні способи:

  1. Готуйте на пару. 
  2. Намагайтеся готувати овочі до моменту, коли вони стають м'якими.
  3. Подавайте гарячі страви одразу, щоб уникнути ще більшої втрати вітаміну С.
  4. Використовуйте для заправки оливкову або ріпакову олію.