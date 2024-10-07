Як готувати їжу, щоб не втратити вітаміни та корисні речовини
Джерело:healthline
Температура негативно впливає на більшість вітамінів, це показали різні дослідження способів приготування. А найкориснішим виявилось приготування їжі на пару.
Як приготування їжі впливає на вміст вітамінів
Відомо, що висока температура не впливає на вітамін К і більшість мінералів, окрім калію. Але вона пошкоджує вітаміни Е, С і вітаміни групи В, окрім рибофлавіну та ніацину. В їжі, яку смажать і запікають, знижується вміст вітамінів А, D і Е, пише healthline.
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В одному дослідженні вчені з'ясовували, як різні методи приготування впливають на вміст вітаміну С у броколі, шпинаті та салаті. Овочі розділили на порції по 100 грамів. Потім окремо протягом п'яти хвилин варили, готували на пару і запікали в мікрохвильовій печі.
У результаті броколі, шпинат і салат втратили значну кількість вітаміну С при варінні – майже 50%, у мікрохвильовій печі – близько 25%. Найменше вітаміну С втратилося при приготуванні на пару – в середньому від 8,6 до 14,3%.
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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.
В іншому дослідженні участь брала тільки броколі. Її готували на пару та в мікрохвильовці, кип'ятили, смажили і обсмажували з подальшим варінням. У підсумку виявилося, що всі види приготування, окрім обробки парою, призводять до значних втрат вітаміну С.
В експериментах брав участь і тунець. Рибу смажили, варили, запікали в мікрохвильовій печі та консервували. При варінні та запіканні тунець зберіг значну кількість омега-3 жирних кислот, на відміну від смаження та консервування.
Як готувати їжу, щоб не втрачати користь
Для того щоб зберегти поживні речовини в їжі, можна спробувати наступні способи:
- Готуйте на пару.
- Намагайтеся готувати овочі до моменту, коли вони стають м'якими.
- Подавайте гарячі страви одразу, щоб уникнути ще більшої втрати вітаміну С.
- Використовуйте для заправки оливкову або ріпакову олію.