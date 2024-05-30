Підручники з біології помилялись: як насправді наш язик відчуває смак їжі

Ви могли чути про те, що на язику людини є різні смакові зони, які відповідають за солодке, солоне, кисле та гірке. Така собі "мапа" смакових зон. Та чи дійсно таке розмежування смаків відповідає дійсності?

"Мапа" рецепторів на язику

Дослідити це питання взялись учені, а результати опублікували у медичному журналі The New England Journal of Medicine.

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Відразу почнемо з головного – схема, про яку ми згадували вище, застаріла. Її винайшов німецький вчений Девід Ханіг ще у 1901 році. Дослідник не припускав, що смакові рецептори розподілені на язиці. Він вимірював чутливість різних областей язика та виявив, що окремі ділянки органу реагують на певні смаки навіть у невеликих концентраціях. Та насправді сприйняття смаку є значно складнішим процесом.



Чи дійсно на язику різні зони відповідають за різні смаки / Фото Depositphotos

Пояснюємо детальніше

Річ у тім, що теорія про те, що існує така собі мапа смакових рецепторів –, бо рецептори розташовані не лише по всій площі язика, а й у внутрішніх органах.

Смакові рецептори мають різні "датчики", які посилають відповідні сигнали мозку, коли вони стикаються з поживними речовинами чи токсинами.

Рецептори смаку є не лише на язиці, а й у шлунково-кишковому тракті, печінці, підшлунковій залозі, жирових клітинах, мозку, м'язових клітинах, щитоподібній залозі та легенях,

– зазанчили дослідники.

Це відбувається наступним чином: органи використовують рецептори для засвоєння їжі; смак їжі запускає травну систему – стимулює шлунок і вироблення слиновиділення та посилає невелику кількість інсуліну в кров, який транспортує цукор у клітини.

Кишківник і мозок: який зв'язок

Нейробіолог з Університету Дьюка доктор Бохоркес заявив про зв'язок між кишківником та мозком ще 20 років тому. Клітини кишківника, які містять смакові рецептори, вступають у прямий контакт із нервовими клітинами, які повідомляють мозку, що поживна речовина уже в кишківнику.

Інші цікаві відкриття щодо смаку

Японський хімік Кікунае Ікеда 80 років тому вивів ще одну категорію смаку – пікантний (умамі), який часто зустрічається в рибному соусі та кетчупі.

А австралійська дослідницька група зовсім нещодавно припустила, що може існувати окремий смаковий рецептор для жиру.