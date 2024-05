Учебники по биологии ошибались: как на самом деле наш язык чувствует вкус пищи

Вы могли слышать о том, что на языке человека есть разные вкусовые зоны, которые отвечают за сладкое, соленое, кислое и горькое. Такая себе "карта" вкусовых зон. Но действительно ли такое разграничение вкусов соответствует действительности?

"Карта" рецепторов на языке

Исследовать этот вопрос взялись ученые, а результаты опубликовали в медицинском журнале The New England Journal of Medicine.

Сразу начнем с главного – схема, о которой мы упоминали выше, устарела. Ее изобрел немецкий ученый Дэвид Ханиг еще в 1901 году. Исследователь не предполагал, что вкусовые рецепторы распределены на языке. Он измерял чувствительность различных областей языка и обнаружил, что отдельные участки органа реагируют на определенные вкусы даже в небольших концентрациях. Но на самом деле восприятие вкуса является значительно более сложным процессом.



Действительно ли на языке разные зоны отвечают за разные вкусы / Фото Depositphotos

Объясняем подробнее

Дело в том, что теория о том, что существует некая карта вкусовых рецепторов –, потому что рецепторы расположены не только по всей площади языка, но и во внутренних органах.

Вкусовые рецепторы имеют различные "датчики", которые посылают соответствующие сигналы мозгу, когда они сталкиваются с питательными веществами или токсинами.

Рецепторы вкуса есть не только на языке, но и в желудочно-кишечном тракте, печени, поджелудочной железе, жировых клетках, мозге, мышечных клетках, щитовидной железе и легких,

– отметили исследователи.

Это происходит следующим образом: органы используют рецепторы для усвоения пищи; вкус пищи запускает пищеварительную систему – стимулирует желудок и выработку слюноотделения и посылает небольшое количество инсулина в кровь, который транспортирует сахар в клетки.

Кишечник и мозг: какая связь

Нейробиолог из Университета Дьюка доктор Бохоркес заявил о связи между кишечником и мозгом еще 20 лет назад. Клетки кишечника, которые содержат вкусовые рецепторы, вступают в прямой контакт с нервными клетками, которые сообщают мозгу, что питательное вещество уже в кишечнике.

Другие интересные открытия о вкусе

Японский химик Кикунаэ Икеда 80 лет назад вывел еще одну категорию вкуса – пикантный (умами), который часто встречается в рыбном соусе и кетчупе.

А австралийская исследовательская группа совсем недавно предположила, что может существовать отдельный вкусовой рецептор для жира.