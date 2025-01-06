Скільки хвилин життя забирає одна викурена цигарка: результати дослідження

Дослідження показали, що курець у віці 60 років має таке ж здоровʼя, як некурець у віці 75 років. Куріння не лише знижує якість життя, але й забирає найпродуктивніші роки.

Група дослідників з Лондонського університетського коледжу представила дані, згідно з якими одна викурена сигарета може скоротити життя курця на 17 – 22 хвилини. Ці висновки базуються на результатах довгострокових досліджень, таких як British Doctors Study (для чоловіків) та Million Women Study (для жінок), повідомляє 24 Канал з посиланням на журнал Addiction.

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Куріння скорочує тривалість життя

Не дивлячись на те, що негативний вплив куріння давно відомий, воно все ще залишається основною запобіжною причиною різних захворювань. У світі налічується близько 1,5 мільярда курців. Щоб проілюструвати шкоду навіть невеликої кількості сигарет, вчені оцінили їхній вплив на тривалість життя.

Для чоловіків кожна сигарета скорочує життя на 17 хвилин, тоді як для жінок – на 22 хвилини. Дослідники проаналізували медичні дані за останні 50 років і дійшли висновку, що шкода від куріння накопичується з кожною викуреною сигаретою. При цьому в першу чергу куріння зменшує кількість здорових років життя (в період 30 – 45 років), але не впливає на останніх років, які часто супроводжуються хронічними захворюваннями.

Також було встановлено, що відмова від куріння може значно збільшити тривалість життя, проте важливо враховувати вік, стан здоров’я та кількість викурюваних сигарет на день.

Наскільки відмова від куріння продовжить життя

Наприклад, тиждень без сигарет може врятувати цілий день життя, а за кілька місяців можна запобігти втраті цілого тижня. Чим раніше людина вирішить кинути курити, тим більше вигоди вона отримає. Відмова від куріння в 40 років знижує ризик розвитку смертельних захворювань, пов’язаних із курінням, на 90%.

Людина, що викурює 10 сигарет на день і вирішує кинути курити 1 січня 2025 року, може уникнути втрати дня життя до 8 січня, тижня — до 20 лютого і місяця — до 5 серпня. Наприкінці року вона зможе врятувати 50 днів життя.

Дане дослідження підкреслює, що навіть одна сигарета може завдати шкоди, а відмова від куріння є найкращим способом зберегти здоров'я та продовжити життя.