Сколько минут жизни отнимает одна выкуренная сигарета: результаты исследования

Исследования показали, что курильщик в возрасте 60 лет имеет такое же здоровье, как некурящий в возрасте 75 лет. Курение не только снижает качество жизни, но и забирает самые продуктивные годы.

Группа исследователей из Лондонского университетского колледжа представила данные, согласно которым одна выкуренная сигарета может сократить жизнь курильщика на 17 – 22 минуты. Эти выводы базируются на результатах долгосрочных исследований, таких как British Doctors Study (для мужчин) и Million Women Study (для женщин), сообщает 24 Канал со ссылкой на журнал Addiction.

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Курение сокращает продолжительность жизни

Не смотря на то, что негативное влияние курения давно известно, оно все еще остается основной предохранительной причиной различных заболеваний. В мире насчитывается около 1,5 миллиарда курильщиков. Чтобы проиллюстрировать вред даже небольшого количества сигарет, ученые оценили их влияние на продолжительность жизни.

Для мужчин каждая сигарета сокращает жизнь на 17 минут, тогда как для женщин – на 22 минуты. Исследователи проанализировали медицинские данные за последние 50 лет и пришли к выводу, что вред от курения накапливается с каждой выкуренной сигаретой. При этом в первую очередь курение уменьшает количество здоровых лет жизни (в период 30 – 45 лет), но не влияет на последние годы, которые часто сопровождаются хроническими заболеваниями.

Также было установлено, что отказ от курения может значительно увеличить продолжительность жизни, однако важно учитывать возраст, состояние здоровья и количество выкуриваемых сигарет в день.

Насколько отказ от курения продлит жизнь

Например, неделя без сигарет может спасти целый день жизни, а за несколько месяцев можно предотвратить потерю целой недели. Чем раньше человек решит бросить курить, тем больше выгоды он получит. Отказ от курения в 40 лет снижает риск развития смертельных заболеваний, связанных с курением, на 90%.

Человек, выкуривающий 10 сигарет в день и решающий бросить курить 1 января 2025 года, может избежать потери дня жизни до 8 января, недели - до 20 февраля и месяца - до 5 августа. В конце года он сможет спасти 50 дней жизни.

Данное исследование подчеркивает, что даже одна сигарета может нанести вред, а отказ от курения является лучшим способом сохранить здоровье и продлить жизнь.