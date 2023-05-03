Фізична активність допомагає вилікувати рак

Як заявили дослідники, щоденні заняття спортом не тільки знижують ризик розвитку раку, а й допомагають організму боротись з пухлиною, яка вже виникла.

Хоча після діагнозу рак у багатьох пацієнтів буквально опускаються руки, останнім часом з'являється все більше інформації, що фізичні вправи можуть не тільки покращити загальний стан здоров'я, але й полегшити боротьбу з пухлиною. Так, наприклад, відомо, що заняття спортом мобілізують клітини імунної системи. Проте досі вчені не знали, як саме фізичні вправи контролюють розвиток раку.

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Щоб розібратися у цьому питанні, дослідники з Університету Турку запропонували 20 пацієнткам із нещодавно діагностованим раком молочної залози щодня займатися на велотренажері по 10 хвилин. Під час експерименту учасниці щодня тричі здавали зразки крові: один раз до тренування та двічі після неї.

Для кожної пацієнтки підбирали індивідуальний темп тренування, щоб навантаження залишалося легким або помірним. Це робили для того, щоб протягом 10 хвилин жінка змогла спокійно крутити педалі, не особливо втомлюючись, але ритм її серцевих скорочень помітно збільшувався.

Фізична активність допомагає боротись з раком

Навіть такі короткі тренування позитивно вплинули на концентрацію імунних клітин у крові пацієнток: у них зросла загальна кількість лейкоцитів, а також збільшилася кількість проміжних моноцитів, В-лімфоцитів, цитотоксичних Т-лімфоцитів та природних кілерів. Після закінчення тренування підвищені концентрації імунних клітин зберігалися недовго, і вже за пів години їх кількість поверталося до норми.

Найбільш важливо те, що заняття спортом збільшили концентрацію цитотоксичних Т-клітин, які відіграють основну роль у знищенні ракових клітин. При цьому дослідники зазначили, що від інтенсивності тренування залежала кількість імунних клітин: чим більше підвищувався серцевий ритм та артеріальний тиск, тим більше лейкоцитів вивільнялось у кров.

Раніше аналогічні результати вчені отримали для пацієнтів, які страждають на лімфому: у них заняття спортом підвищили концентрації цитотоксичних Т-клітин і природних кілерів. Таким чином збільшення концентрацій імунних клітин після недовгої поїздки на велосипеді або походу в супермаркет може підвищити шанси організму в боротьбі з різними типами раку.