Скільки часу має тривати секс

Іноді люди переживають, що дуже довго не можуть отримати оргазм. Або навпаки: оргазм настає занадто швидко, і секс закінчується. Незрозуміло, чи взагалі є норма і, чи варто до неї прагнути. Відповідаємо на ці питання.

Відповідаємо одразу: чітких норм в тривалості сексу немає, ставлення до того, що вважається "нормою", залежить від особистих вподобань людини, фізіологічних особливостей та структури відносин.

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Скільки має тривати секс

У дослідженні вчені запитали сексологів, як довго має тривати секс із проникненням. Секс тривалістю в одну-дві хвилини фахівці визнали "надто коротким", а 13 – 30 хвилин – "надто довгим". "Достатнім" назвали секс від 3 до 7 хвилин, а "бажаним" – від 7 до 13 хвилин.

Як швидко кінчають чоловіки

Також в іншому дослідженні вчені попросили 500 пар засікати час сексу з початку проникнення до еякуляції протягом місяця. Результати були дуже різними: від 33 секунд до 44 хвилин. Але середня тривалість становила 3 – 7 хвилин. В обох дослідженнях секс оцінювали виключно з початку до кінця пенетрації. Тобто секс завершувався, коли під час проникнення оргазм отримував чоловік.

Через скільки часу настає оргазм у жінок

Вчені також вивчили час оргазму жінок. Виявилося, що їм у середньому потрібно 12 – 14 хвилин, щоб отримати оргазм. Тобто, якщо спиратися на висновки вчених, жінкам потрібно більше часу, ніж триває середньостатистичний статевий акт. При цьому 17% учасниць взагалі не отримували оргазм, а більшість зазначили, що лише проникнення їм недостатньо. Це підтверджує опитування Центру сексуального здоров'я США: лише 18% жінок досягають кульмінації під час пенетрації.

За словами експертів, деяким жінкам може знадобитися менше або більше часу, щоб отримати оргазм. Інші зовсім його не можуть отримувати, і це теж варіант норми.