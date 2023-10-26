Сколько времени длится секс

Иногда люди переживают, что слишком долго не могут получить оргазм. Или наоборот: оргазм наступает слишком быстро и секс заканчивается. Непонятно, есть ли вообще норма и, стоит ли к ней стремиться. Отвечаем на эти вопросы.

Отвечаем сразу: четких норм в продолжительности секса нет, отношение к тому, что считается нормой, зависит от личных предпочтений человека, физиологических особенностей и структуры отношений.

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Сколько должно длиться секс

В исследовании ученые спросили сексологов как долго должен длиться секс с проникновением. Секс продолжительностью в одну-две минуты специалисты сочли "слишком коротким", а 13 – 30 минут – "слишком длинным". "Достаточным" назвали секс от 3 до 7 минут, а "желательным" – от 7 до 13 минут.

Как быстро кончают мужчины

Также в другом исследовании ученые попросили 500 пар засекать время секса с начала проникновения в эякуляцию в течение месяца. Результаты были очень разными: от 33 секунд до 44 минут. Но средняя продолжительность составляла 3 – 7 минут. В обоих исследованиях секс оценивали исключительно с начала до конца пенетрации. То есть секс завершался, когда во время проникновения оргазм получал мужчина.

Через сколько времени наступает оргазм у женщин

Ученые также изучили время оргазма женщин. Оказалось, что им в среднем нужно 12 – 14 минут, чтобы получить оргазм. То есть, если опираться на выводы ученых, женщинам нужно больше времени, чем длится среднестатистический половой акт. При этом 17% участников вообще не получали оргазм, а большинство отметили, что только проникновения им недостаточно. Это подтверждает опрос Центра сексуального здоровья США: только 18% женщин достигают кульминации во время пенетрации.

За с ловами экспертов, некоторым женщинам может потребоваться меньше или больше времени, чтобы получить оргазм. Остальные совсем его не могут получать, и это тоже вариант нормы.