Як зберігати зубну щітку

4 лютого 2023, 10:36
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Джерело:

ADA

Після кожного чищення зубів на щітці залишаються мікроби, слина, іноді кров та залишки зубної пасти. Не дуже приємно, але шкоди в цьому теж не багато, якщо дотримуватись простих правил.

У роті кожної людини живе безліч мікроорганізмів. Під час чищення зубів вони разом зі слиною, іноді кров'ю та залишками зубної пасти залишаються на щітці.

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Здавалося б, така різноманітність мікробів має призводити до неприємних наслідків. Але наразі немає жодного задокументованого дослідження, яке б підтвердило, що використовувати таку щітку небезпечно.

Як доглядати за зубною щіткою

Однак існують рекомендації щодо догляду за зубною щіткою, які запобігають розмноженню та розповсюдженню бактерій:

  • Після чищення зубів промийте щітку водою. Після кожного застосування ретельно промивайте щітку, щоб на ній не залишилося пасти та харчів. Помити її можна звичайною водою з-під крана.
  • Користуйтеся лише своєю щіткою. На зубних щітках залишаються мікроби навіть після обполіскування водою, тому що в ній також є мікроорганізми. Використовувати чужу щітку небажано, особливо тим, хто має ослаблений імунітет.
  • Зберігайте зубні щітки на відкритому повітрі. Зберігати зубну щітку слід у вертикальному положенні щетиною догори. Не ховайте її в контейнер, щоб не створювати сприятливих умов для розмноження бактерій.
  • Зубній щітці не потрібне додаткове чищення. Не варто використовувати посудомийні машини, мікрохвильові печі або ультрафіолетові прилади: в результаті ви тільки зіпсуєте щітку. Для очищення щітки достатньо звичайної води.
  • Змінюйте зубну щітку кожні три чотири місяці. Якщо щетинки виглядають зношеними, замінити щітку можна і раніше. "Стомлені" щетинки вже не очищають зуби так добре, що сприяє розвитку захворювань зубів і порожнини рота.

Автор: Олександр Бевза