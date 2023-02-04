Як зберігати зубну щітку
4 лютого 2023, 10:36Читать новость на русском
Джерело:ADA
Після кожного чищення зубів на щітці залишаються мікроби, слина, іноді кров та залишки зубної пасти. Не дуже приємно, але шкоди в цьому теж не багато, якщо дотримуватись простих правил.
У роті кожної людини живе безліч мікроорганізмів. Під час чищення зубів вони разом зі слиною, іноді кров'ю та залишками зубної пасти залишаються на щітці.
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Здавалося б, така різноманітність мікробів має призводити до неприємних наслідків. Але наразі немає жодного задокументованого дослідження, яке б підтвердило, що використовувати таку щітку небезпечно.
Як доглядати за зубною щіткою
Однак існують рекомендації щодо догляду за зубною щіткою, які запобігають розмноженню та розповсюдженню бактерій:
- Після чищення зубів промийте щітку водою. Після кожного застосування ретельно промивайте щітку, щоб на ній не залишилося пасти та харчів. Помити її можна звичайною водою з-під крана.
- Користуйтеся лише своєю щіткою. На зубних щітках залишаються мікроби навіть після обполіскування водою, тому що в ній також є мікроорганізми. Використовувати чужу щітку небажано, особливо тим, хто має ослаблений імунітет.
- Зберігайте зубні щітки на відкритому повітрі. Зберігати зубну щітку слід у вертикальному положенні щетиною догори. Не ховайте її в контейнер, щоб не створювати сприятливих умов для розмноження бактерій.
- Зубній щітці не потрібне додаткове чищення. Не варто використовувати посудомийні машини, мікрохвильові печі або ультрафіолетові прилади: в результаті ви тільки зіпсуєте щітку. Для очищення щітки достатньо звичайної води.
- Змінюйте зубну щітку кожні три чотири місяці. Якщо щетинки виглядають зношеними, замінити щітку можна і раніше. "Стомлені" щетинки вже не очищають зуби так добре, що сприяє розвитку захворювань зубів і порожнини рота.