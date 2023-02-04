Как хранить зубную щетку
4 февраля 2023, 10:36Читати новину українською
Источник:ADA
После каждой чистки зубов на щетке остаются микробы, слюна, иногда кровь и остатки зубной пасты. Не очень приятно, но вреда в этом тоже немного, если соблюдать простые правила.
Во рту каждого человека обитает множество микроорганизмов. При чистке зубов они вместе со слюной, иногда кровью и остатками зубной пасты остаются на щетке.
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Казалось бы, такое разнообразие микробов должно приводить к неприятным последствиям. Но пока нет ни одного задокументированного исследования, подтвердившего, что использовать такую щетку опасно.
Как ухаживать за зубной щеткой
Однако существуют рекомендации по уходу за зубной щеткой, которые предотвращают размножение и распространение бактерий:
- После очистки зубов промойте щетку водой. После каждого применения тщательно промывайте щетку, чтобы на ней не осталось пасты и еды. Помыть ее можно обыкновенной водой из-под крана.
- Используйте только свою щетку. На зубных щетках остаются микробы даже после ополаскивания водой, потому что в ней также есть микроорганизмы. Использовать чужую щетку нежелательно, особенно для тех, кто имеет ослабленный иммунитет.
- Храните зубные щетки на открытом воздухе. Хранить зубную щетку следует в вертикальном положении щетиной вверх. Не прячь ее в контейнер, чтобы не создавать благоприятных условий для размножения бактерий.
- Зубной щетке не требуется дополнительной чистки. Не следует использовать посудомоечные машины, микроволновые печи или ультрафиолетовые приборы: в результате вы только испортите щетку. Для очищения щетки достаточно обычной воды.
- Изменяйте зубную щетку каждые три месяца. Если щетинки смотрятся изношенными, заменить щетку можно и раньше. "Утомленные" щетинки уже не очищают зубы так хорошо, что способствует развитию заболеваний зубов и полости рта.