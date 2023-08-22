Зламався зуб – як діяти: покрокова інструкція, яка заощадить час та гроші

Зломаний зуб – неприємно, боляче, але можна виправити. Сучасна стоматологія легко справляється із такими завданнями.

Розбираємось, що робити, якщо зламався зуб, і чого чекати на прийомі у стоматолога. Наша інструкція допоможе вам врятувати зуб та заощадити гроші.

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Що робити, якщо зуб зламався прямо зараз

Якщо зуб вилетів через травму або удар, прикладіть до обличчя щось холодне (холодний мокрий рушник або вареники з морозильника). Це допоможе уникнути набряку та зупинить кров.

Випийте знеболювальне.

Закрийте гострі краї сколотого зуба, що залишився у роті, жуйкою. Так ви захистите слизову щік і язик від випадкових подряпин.

Якщо зуб не сколовся, а випав цілком, знайдіть його, якщо це можливо. Промийте теплою водою, щоб видалити бруд, що прилип.

Покладіть уламок у контейнер зі слиною, холодним молоком або за щоку. Якщо візьмете його до стоматолога, можливо, вийде відновити зуб повністю.

Не відкладайте похід до стоматолога довше, ніж на кілька днів.

Це загальні правила, що робити зі зламаним зубом у моменті. Але ламаються зуби по-різному: відколюються, тріскаються, випадають цілком. Давайте відразу визначимося із розміром травми.

Відколотий зуб: скол зовсім маленький або відкололася тільки емаль, а м'які тканини зуба не видно.

Зламаний зуб: відколовся шматок, половина, наприклад. І видно м'які тканини.

Вибитий зуб: це коли зуб випав повністю, а в яснах залишається лунка, призначена для нього.

Якщо зуб відколовся або зламався

Огляньте сколотий зуб, щоб визначити, чи є на ньому тріщини. Якщо болю і тріщин немає, можете звернутися до стоматолога відразу або почекати кілька днів – вирішувати вам. Щоправда, до візиту до лікаря доведеться акуратно пережовувати кожен шматочок їжі, щоб гострим сколом не поранити язик та внутрішню поверхню щік та не пошкодити зуб ще сильніше.

Якщо по зубу пішла тріщина або відламався значний шматок, варто звернутися до стоматолога якнайшвидше. Тріщину не завжди буває видно, але її можна відчути по підвищеній чутливості зуба до холодної та гарячої їжі, повітря.

Залежно від величини осколка, постраждалу ділянку можна буде відшліфувати або провести косметичну корекцію: наростити зуб, поставити пломбу або вінір. За підозри на тріщину стоматолог зробить рентген. У випадках, коли відкололася пломба або пошкоджено штучний зуб, їх варто повністю замінити.

Якщо зуб випав повністю

Якщо зуб від травми випав повністю, його необхідно знайти та промити. Потрібно діяти швидко, щоб не зашкодити мікрофлорі зуба. Не можна брати зуб за "ніжки" та терти його. Потім два варіанти: або вставити назад і йти до стоматолога, або покласти в контейнер та йти до стоматолога.

У першому випадку помістіть зуб у лунку в яснах і сильно притисніть його. Можна прикусити хустинку або марлю, щоб утримати зуб на місці. Якщо не вдається поставити зуб у лунку, заберіть його в контейнер із холодним молоком або слиною. Замість контейнера можна використовувати рот: помістіть зуб між щокою та яснами.

Якщо звернутися до лікаря протягом двох годин, то висока ймовірність повернути зуб на місце – така процедура називається реімплантацією. Далі ймовірність успіху реімплантації знижується. Стоматолог зробить рентген зуба, який ви вставили, щоб перевірити, чи на тому він місці. Потім встановить спеціальну стоматологічну шину, яка скріплює кілька зубів і тримає зуб на місці. Зазвичай шину знімають за два тижні, коли зуб остаточно закріплюється у своєму положенні.