Сломался зуб – как действовать: пошаговая инструкция, которая сэкономит время и деньги

Сломанный зуб – неприятно, больно, но можно исправить. Современная стоматология легко справляется с такими задачами.

Разбираемся, что делать, если сломался зуб, и чего ждать при приеме у стоматолога. Наша инструкция поможет вам спасти зуб и сэкономить деньги.

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Что делать, если зуб сломался прямо сейчас

Если зуб вылетел из-за травмы или ушиба, приложите к лицу что-то холодное (холодное мокрое полотенце или вареники из морозильника). Это поможет избежать отека и остановит кровь.

Выпейте обезболивающее.

Закройте острые края сколотого зуба, оставшегося во рту, жвачкой. Так вы защитите слизистую щек и язык от случайных царапин.

Если зуб не скололся, а выпал полностью, найдите его, если это возможно. Промойте теплой водой, чтобы удалить прилипшую грязь.

Положите кусок в контейнер со слюной, холодным молоком или за щеку. Если возьмете его к стоматологу, возможно, получится восстановить зуб полностью.

Не откладывайте поход к стоматологу дольше, чем на несколько дней.

Это общие правила, что делать со сломанным зубом в данный момент. Но ломаются зубы по-разному: откалываются, трескаются, выпадают целиком. Давайте сразу определимся с размером травмы.

Отколотый зуб: скол совсем маленький или откололась только эмаль, а мягкие ткани зуба не видны.

Сломанный зуб: откололся кусок, половина, например. И видны мягкие ткани.

Выбитый зуб: это когда зуб выпал полностью, а в десне остается лунка, предназначенная для него.

Если зуб откололся или сломался

Осмотрите сколотый зуб, чтобы определить, есть ли на нем трещины. Если боли и трещин нет, можете обратиться к стоматологу сразу или подождать несколько дней – решать вам. Правда, до визита к врачу придется аккуратно пережевывать каждый кусочек пищи, чтобы острым стеклом не ранить язык и внутреннюю поверхность щек и не повредить зуб еще сильнее.

Если по зубу пошла трещина или отломился значительный кусок, следует обратиться к стоматологу как можно скорее. Трещина не всегда видна, но ее можно почувствовать по повышенной чувствительности зуба к холодной и горячей пище, воздуху.

В зависимости от величины осколка пострадавший участок можно будет отшлифовать или провести косметическую коррекцию: нарастить зуб, поставить пломбу или винир. При подозрении на трещину стоматолог сделает рентген. В случаях, когда откололась пломба или поврежден искусственный зуб, их следует полностью заменить.

Если зуб выпал полностью

Если зуб от травмы полностью выпал, его необходимо найти и промыть. Нужно действовать быстро, чтобы не повредить микрофлору зуба. Нельзя брать зуб за "ножки" и тереть его. Затем два варианта: либо вставить назад и идти к стоматологу, либо положить в контейнер и идти к стоматологу.

В первом случае поместите зуб в лунку в десне и сильно прижмите его. Можно прикусить платок или марлю, чтобы удержать зуб на месте. Если не удается поставить зуб в лунку, заберите его в контейнер с холодным молоком или слюной. Вместо контейнера можно использовать рот: поместите зуб между щекой и десной.

Если обратиться к врачу в течение двух часов, то высока вероятность вернуть зуб на место – такая процедура называется реимплантацией. Дальше вероятность успеха реимплантации снижается. Стоматолог сделает рентген зуба, который вы вставили, чтобы проверить, на том ли он месте. Затем установит специальную стоматологическую шину, скрепляющую несколько зубов и держащую зуб на месте. Обычно шину снимают через две недели, когда зуб окончательно закрепляется в своем положении.