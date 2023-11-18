Як зрозуміти, що ви безплідні

Якщо інтимні стосунки без застосування контрацепції стають повсякденною практикою, ймовірність зачаття становить 84%. Однак якщо протягом року зусиль не призвели до вагітності, рекомендується обговорити ситуацію з лікарем.

Не лише жіноча проблема

Важливо розуміти, що не завжди після такого терміну виникає потреба у медичному втручанні, оскільки у 95% випадків після дворічних спроб вагітність настає природним шляхом. Однак, після трьох років зусиль шанси помітно знижуються до 25% чи навіть нижче.

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Приблизно 15% пар стикаються з проблемами безпліддя, які можуть бути викликані як у чоловіків, так і у жінок, або одночасно в обох партнерів. Однак у 25% випадків причини безпліддя залишаються незрозумілими. Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я наголошує, що проблема безпліддя не завжди пов'язана з жінкою, всупереч поширеному переконанню.

Коли потрібно йти до лікаря

Якщо ваше здоров'я в нормі, вам до 35 років у вас є мінімум рік для спроб зачаття. Для тих, хто перебуває у віковій групі віком від 35 до 40 років, варто проконсультуватися з лікарем, якщо вагітність не настає протягом пів року зусиль. Жінкам віком понад 40 років лікар, ймовірно, призначить обстеження вже після кількох місяців спроб.

Звичайно, не варто чекати, якщо хтось із пари знає про існуючі проблеми з фертильністю. Це також важливо, якщо в анамнезі є фактори, такі як нерегулярні або болючі менструальні цикли, запальні захворювання тазових органів, викидні, що повторюються, а також лікування раку або ендометріоз.

Однак деякі проблеми можуть виявитися без зовнішніх ознак. Наприклад, нетиповий менструальний цикл, надто довгий (35 днів і більше), надто короткий (менше 21 дня), нерегулярні або повна відсутність місячних можуть свідчити про проблеми з овуляцією, які часто призводять до безпліддя.

Отже, після 44 років шанси на вагітність практично нульові. До цього займайтеся сексом часто і із задоволенням – і, швидше за все, ви отримаєте свою дитину. Якщо не виходить, будьте готові до аналізів та обстежень, але спроб не залишайте – є шанс, що ви завагітнієте до того, як лікар встигне призначити лікування.