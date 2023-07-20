Скільки разів на тиждень займатися, щоб зберегти здоров'я серця

Люди, яким важко знайти час для занять спортом протягом напруженого робочого тижня, можуть зосередити свою фізичну активність на один-два дні на тиждень або у вихідні.

Передісторія питання така: зазвичай лікарі рекомендують щонайменше 150 хвилин помірної чи інтенсивної фізичної активності на тиждень.

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Нове дослідження фізичної активності

Але як розподіляти це навантаження, щоб серце залишалося здоровим, було не очевидно: займатися щодня потроху чи кілька разів на день, але активно. На це питання вирішили відповісти вчені із Массачусетської лікарні загального профілю.

Наш аналіз є найбільшим дослідженням, спрямованим на розв'язання цього питання,

– підкреслив провідний автор дослідження, доктор медицини Шаан Хуршид.

Хуршид та його колеги вивчили дані 89 573 осіб у проспективному дослідженні UK Biobank, які носили наручні акселерометри. Ці прилади реєстрували загальну фізичну активність та час, проведений з різною інтенсивністю протягом повного тижня.

Фізичної ефективності на вихідних достатньо

Серед учасників 33,7% були неактивними, 42,2% займалися фізичною активністю у вихідні та 24,0% були регулярно активними. За результатами дослідження обидві моделі активності пов'язані з однаково низькими ризиками серцевого нападу, серцевої недостатності, фібриляції передсердь та інсульту.

Команда вчених також планує оцінити, чи активність на вихідних пов'язана зі зниженням ризику ширшого спектра захворювань.