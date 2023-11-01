Як часто потрібно робити УЗД щитовидки

Кажуть, що потрібно регулярно робити УЗД щитовидної залози, щоб не пропустити кісти, утворення та тим більше рак. Але це не так.

В останні роки кількість інформації про рак щитовидної залози значно зросла. Якщо 40 років тому щорічно лише 5 людям зі 100 тисяч діагностували це захворюванням, то зараз цей показник становить 15 випадків зі 100 тисяч.

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Гіпердіагностика не дає результатів

Це зростання числа випадків раку щитовидної залози значною мірою пояснюється широким доступом до ультразвукового дослідження щитовидної залози. Регулярні УЗД дозволяють виявити набагато більше випадків, які раніше залишалися непоміченими та не впливали на життя людини.

Цікаво, що хоча швидке виявлення невеликих пухлин і збільшення загальної кількості випадків раку щитовидної залози, це не призвело до зниження смертності від цього захворювання.

Це добре проілюстровано досвідом Південної Кореї. У цій країні впровадження скринінгу раку щитовидної залози зробило цей вид онкології найпоширенішим серед жінок. Проте це не призвело до зниження смертності від цієї хвороби. Після припинення скринінгових заходів кількість випадків раку щитовидної залози знизилася, але смертність не збільшилася.

Однією з причин є те, що прогноз у більшості пацієнтів із цим видом раку є сприятливим: 98% пацієнтів, у яких встановлено діагноз, живуть п'ять років і більше. Фактично прогноз цієї пухлини може бути настільки хорошим, що за умови невеликого розміру пухлини (менше 1 – 1,5 см) і дотримання суворих критеріїв можна взагалі відмовитися від активного лікування і перебувати під наглядом лікаря, навіть після встановлення діагнозу.

Недоліки діагностики

Попри те, що УЗД щитовидної залози здається невинною процедурою, воно також може призвести до небажаних наслідків, наприклад:

до стресу під час процедури та переживань від отриманого результату;

необхідності виконання пункції щитовидної залози для подальшої діагностики;

необхідності провести операцію, якщо за даними пункції не вдасться встановити природу пухлини.

Внаслідок пункції або навіть операції може виявитися, що пухлина була доброякісною і ніяк не загрожувала життю та здоров'ю, але при цьому самі маніпуляції супроводжуються ускладненнями та стресом для пацієнта.

Через ці причини Служба запобігання захворюванням США (USPSTF) не рекомендує проводити скринінг раку щитовидної залози у пацієнтів без симптомів.

Коли варто пройти обстеження

Важливо розуміти, що за наявності симптомів, які можуть говорити про пухлину щитовидної залози, потрібно звернутися до лікаря для обстеження і, зокрема, виконання УЗД. До симптомів можна віднести:

помітне утворення в області шиї та щитовидної залози;

наявність щільної пухлини на шиї чи збільшення шийних лімфатичних вузлів;

хриплість голосу;

біль при ковтанні;

дискомфорт при диханні.

Не обов'язково, що причиною симптомів виявиться рак щитовидної залози, але при обстеженні можуть знадобитися УЗД та інші діагностичні методи.