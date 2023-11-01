Как часто нужно делать УЗИ щитовидки

Говорят, нужно регулярно делать УЗИ щитовидной железы, чтобы не пропустить кисты, образование и тем более рак. Но это не так.

В последние годы количество информации о раке щитовидной железы значительно возросло. Если 40 лет назад ежегодно только 5 человек из 100 тысяч диагностировали это заболеванием, то сейчас этот показатель составляет 15 случаев из 100 тысяч.

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Гипердиагностика не дает результатов

Этот рост числа случаев рака щитовидной железы в значительной степени объясняется широким доступом к ультразвуковому исследованию щитовидной железы. Регулярные УЗИ позволяют выявить гораздо больше случаев, которые раньше оставались незамеченными и не влияли на жизнь человека.

Интересно, что хотя скорейшее выявление небольших опухолей и увеличение общего количества случаев рака щитовидной железы, это не привело к снижению смертности от этого заболевания.

Это хорошо проиллюстрировано опытом Южной Кореи. В этой стране внедрение скрининга рака щитовидной железы сделало этот вид онкологии наиболее распространенным среди женщин. Однако это не привело к снижению смертности от этой болезни. После прекращения скрининговых мер количество случаев рака щитовидной железы снизилось, но смертность не увеличилась.

Одной из причин является то, что прогноз у большинства пациентов с этим видом рака благоприятный: 98% пациентов, у которых установлен диагноз, живут пять лет и больше. Фактически прогноз этой опухоли может быть настолько хорошим, что при небольшом размере опухоли (менее 1 – 1,5 см) и соблюдении строгих критериев можно вообще отказаться от активного лечения и находиться под наблюдением врача, даже после установления диагноза.

Недостатки диагностики

Несмотря на то, что УЗИ щитовидной железы кажется невинной процедурой, оно также может привести к нежелательным последствиям, например:

к стрессу во время процедуры и переживаний от полученного результата;

необходимости выполнения пункции щитовидной железы для дальнейшей диагностики;

необходимости провести операцию, если по данным пункции не удастся установить природу опухоли.

В результате пункции или даже операции может оказаться, что опухоль была доброкачественной и никак не угрожала жизни и здоровью, но при этом сами манипуляции сопровождаются осложнениями и стрессом для пациента.

По этим причинам Служба предотвращения заболеваний США (USPSTF) не рекомендует проводить скрининг рака щитовидной железы у пациентов без симптомов.

Когда следует пройти обследование

Важно понимать, что при наличии симптомов, которые могут говорить об опухоли щитовидной железы, следует обратиться к врачу для обследования и, в частности, выполнения УЗИ. К симптомам можно отнести:

заметное образование в области шеи и щитовидной железы;

наличие плотной опухоли на шее или увеличение шейных лимфатических узлов;

хриплость голоса;

боль при глотании;

дискомфорт при дыхании

Не обязательно, что причиной симптомов окажется рак щитовидной железы, но при обследовании может потребоваться УЗИ и другие диагностические методы.