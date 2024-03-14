Несподіваний вплив броколі на організм: чи варто його споживати

Броколі любить далеко не кожний, але про користь цього різновиду капусти – чули, напевно, усі. Так ось, учені виявили ще одну перевагу вживання броколі, яка має переконати вас додати його у свій раціон.

Відкриття зробили вчені з Сіднейського університету в Австралії. Вони пояснили, що хімічна речовина, яка природно міститься в броколі, імовірно, має потенціал у запобіганні утворенню тромбів, які спричиняють інсульти.

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Виявлені дані про користь броколі є дуже важливими і потрібними. Адже серцево-судинні захворювання займають у світі друге місце серед причин смерті.

Деталі дослідження

Учені провели низку лабораторних тестів, аби визначити, які з 23 сполук, що містяться в рослинах, можуть зв'язуватися з тромбоцитами в крові. Власне, учені намагались зрозуміти, як саме броколі допомогає запобігти розвитку тромбів.

. Сульфорафан (SFN) – хімічна речовина, яка міститься в броколі, виявилася здатною сповільнювати злипання тромбоцитів і запобігати утворенню тромбів.

Щоправда, науці уже добре відомо про роль SFN у протидії раковим пухлинам, як і про його холестеринзнижувальні властивості. Наразі ж учені вирішили дослідити потенціал SFN у запобіганні інсультів.

Захист від інсультів

Біомедик Сюйюй Лю, який є одним із авторів дослідження, вважає, що сполуки броколі можуть стати ефективним засобом як для лікування пацієнтів з інсультами, так і для запобігання інсульту у людей з високим ризиком.

В експериментах на мишах із SFN і тканинним активатором плазміногену (tPA), ліками, що використовуються для руйнування тромбів, ефективність сягала 60 відсотків.

Крім того, учені наголосили, що SFN не викликає кровотечі, що є поширеним побічним ефектом під час лікування інсультів.

Перспектива відкриття

Попри те, що дослідження перебуває на ранній стадії, його результати досить перспективні. Схоже, що часте споживання броколі дійсно може допомогти знизити ризик інсультів. Команда уже заявила про намір продовжити дослідження. Їм усе ще належить зрозуміти, як саме броколі можуть впливати на хворобливі процеси в організмі.

Нові дані дають надію на створення нових методів лікування інсультів і відповідно – порятунок мільйонів життів. І звісно, воно є свідченням того, що здорове харчування має значний вплив на тривалість і якість життя, зокрема допомогає підтримувати здоров'я серця та судин.