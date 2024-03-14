Неожиданное влияние брокколи на организм: стоит ли его потреблять

Брокколи любит далеко не каждый, но о пользе этой разновидности капусты - слышали, наверное, все. Так вот, ученые обнаружили еще одно преимущество употребления брокколи, которое должно убедить вас добавить его в свой рацион.

Открытие сделали ученые из Сиднейского университета в Австралии. Они объяснили, что химическое вещество, которое естественно содержится в брокколи, вероятно, имеет потенциал в предотвращении образования тромбов, которые вызывают инсульты.

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Обнаруженные данные о пользе брокколи являются очень важными и нужными. Ведь сердечно-сосудистые заболевания занимают в мире второе место среди причин смерти.

Детали исследования

Ученые провели ряд лабораторных тестов, чтобы определить, какие из 23 соединений, содержащихся в растениях, могут связываться с тромбоцитами в крови. Собственно, ученые пытались понять, как именно брокколи помогает предотвратить развитие тромбов.

. Сульфорафан (SFN) – химическое вещество, которое содержится в брокколи, оказалось способным замедлять слипание тромбоцитов и предотвращать образование тромбов.

Правда, науке уже хорошо известно о роли SFN в противодействии раковым опухолям, как и о его холестеринснижающих свойствах. Сейчас же ученые решили исследовать потенциал SFN в предотвращении инсультов.

Защита от инсультов

Биомедик Сюйюй Лю, который является одним из авторов исследования, считает, что соединения брокколи могут стать эффективным средством как для лечения пациентов с инсультами, так и для предотвращения инсульта у людей с высоким риском.

В экспериментах на мышах с SFN и тканевым активатором плазминогена (tPA), лекарствами, используемых для разрушения тромбов, эффективность достигала 60 процентов.

Кроме того, ученые отметили, что SFN не вызывает кровотечения, что является распространенным побочным эффектом при лечении инсультов.

Перспектива открытия

Несмотря на то, что исследование находится на ранней стадии, его результаты достаточно перспективны. Похоже, что частое потребление брокколи действительно может помочь снизить риск инсультов. Команда уже заявила о намерении продолжить исследование. Им все еще предстоит понять, как именно брокколи могут влиять на болезненные процессы в организме.

Новые данные дают надежду на создание новых методов лечения инсультов и соответственно – спасение миллионов жизней. И конечно, оно является свидетельством того, что здоровое питание оказывает значительное влияние на продолжительность и качество жизни, в частности помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов.