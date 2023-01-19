Знайшли нову небезпеку атопічного дерматиту

Атопічний дерматит приносить не тільки фізичний дискомфорт та проблеми естетичного характеру дітям, але також може позначитися на їхньому зрості та масі тіла.

Екзема або атопічний дерматит викликає почервоніння, свербіж та лущення шкіри. Це хронічне захворювання зазвичай проявляється у дитячому віці і може супроводжувати людину протягом усього життя – повному лікуванню воно не піддається. Поширеність захворювання серед розвинених країн становить до 20%, серед дорослого населення – 2 – 8%.

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Нове дослідження атопічного дерматиту

У своїй науковій роботі фахівці лікарні жіночого коледжу в Торонто зазначили, що зв'язок між атопічним дерматитом, зростом та вагою дітей оцінювався лише у кількох невеликих дослідженнях, і результати були суперечливими.

Щоб підтвердити або спростувати цю гіпотезу, вчені скористалися даними канадського дослідження TARGet Kids, яке тривало з 2008 до 2021 року. У ньому брали участь діти віком 5 років і молодше, за станом їхнього здоров'я стежили в міру дорослішання. У новий аналіз було включено дані 10,6 тисячі дітей у віці 2 роки.

Вчені зосередилися на результатах анкетування батьків, у яких вони у тому числі відповідали на питання про симптоми дерматиту у маленьких учасників, а також вказували зріст та масу тіла кожного з них.

Атопічний дерматит впливай на зріст та вагу дітей

Виявилося, що діти з екземою у віці 2 років були в середньому на 0,5 сантиметрів нижчими порівняно з однолітками без цього захворювання, а у віці 5 років – вже на 0,6 см. Але є й хороші новини: ця різниця нівелювалася майже у всіх учасників із дерматитом по досягненню 14 років.

Вчені також виявили прямий зв'язок дерматиту та надмірної ваги у різних вікових групах. Поки невідомо, чи збережуться ці відмінності щодо досягнення дорослого віку. Щоб це з'ясувати, необхідні більші та триваліші спостереження, зазначили автори дослідження.