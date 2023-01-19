Нашли новую опасность атопического дерматита

Атопический дерматит приносит не только физический дискомфорт и проблемы эстетического характера детям, но также может сказаться на их росте и массе тела.

Экзема или атопический дерматит вызывает покраснение, зуд и шелушение кожи. Это хроническое заболевание обычно проявляется в младенческом возрасте и может сопровождать человека на протяжении всей жизни – полному лечению оно не поддается. Распространенность заболевания среди развитых стран составляет до 20%, среди взрослого населения – 2 – 8%.

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Новое исследование атопического дерматита

В своей научной работе специалисты больницы женского колледжа в Торонто отметили, что связь между атопическим дерматитом, ростом и весом детей оценивалась только в нескольких небольших исследованиях, и результаты были противоречивыми.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, ученые воспользовались данными канадского исследования TARGet Kids, которое длилось с 2008 по 2021 год. В нем принимали участие дети в возрасте 5 лет и младше, за состоянием их здоровья следили по мере взросления. В новый анализ были включены данные 10,6 тысяч детей в возрасте 2 года.

Ученые сосредоточились на результатах анкетирования родителей, у которых они, в том числе, отвечали на вопросы о симптомах дерматита у маленьких участников, а также указывали рост и массу тела каждого из них.

Атопический дерматит воздействуй на рост и вес детей

Оказалось, что дети с экземой в возрасте 2 лет были в среднем на 0,5 сантиметров ниже по сравнению со сверстниками без этого заболевания, а в возрасте 5 лет – уже на 0,6 см. Но есть и хорошие новости: эта разница нивелировалась почти у всех участников с дерматитом по достижении 14 лет.

Ученые также обнаружили прямую связь дерматита и избыточного веса в разных возрастных группах. Пока неизвестно, сохранятся ли эти отличия по достижению взрослого возраста. Чтобы выяснить, необходимы большие и более длительные наблюдения, отметили авторы исследования.