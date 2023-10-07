Все ж шкодить: вживання марихуани підвищує ризик хвороб серця

Свіже наукове дослідження виявило, що люди, які відчувають залежність від марихуани, мають підвищений ризик серцевих нападів та інсультів, порівняно з тими, хто не вживає.

У світі живе понад 200 мільйонів людей, які вживають канабіс. В близько третини з них (від 27% до 34%) виявляються розлади, пов'язані з цим вживанням. З огляду на поширення легалізації канабісу, виникають побоювання стосовно можливого зростання зловживання та його негативних наслідків.

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Наприклад, в Канади, де канабіс став легальним у 2018 році, видно, що відсоток населення, який вживає, зріс на 5% за три роки і досяг 27% в 2020 році.

Нове дослідження вживання канабісу

Недавнє дослідження вчених з Університету Калгарі в Канаді розкрило, що серед осіб, які мають залежність від марихуани, існує приблизно на 60% вищий ризик серцево-судинних захворювань.

Вчені проаналізували медичні записи майже 60 000 канадців протягом 8 років, зазначив автор роботи Аніс Баджі. Вони помітили, що у половини з них були діагнози, пов'язані з розладами, викликаними вживанням канабісу. Ризики серцево-судинних захворювань серед цієї групи були порівняно вищими в порівнянні з іншою половиною учасників дослідження, які не вживали цю рослину.

Канабіс підвищує ризик серцево-судинних захворювань

На основі проведеного аналізу дослідники дійшли до висновку, що з 2012 по 2019 рік серцево-судинні захворювання виникали у 721 особи із залежністю від канабісу (2,4%). Ці захворювання включали серцеві напади, інсульти, серцеві аритмії та захворювання периферичних судин. У порівнянні з цим, за той же період ці хвороби виявили тільки у 1,5% учасників дослідження з контрольної групи (458 осіб).

Цікаво, що підвищений ризик серцево-судинних захворювань був виявлений навіть серед тих, хто був залежними від канабісу, але не страждали на психічні розлади, не зверталися до лікарів протягом попередніх шести місяців, не приймали рецептурних ліків і не мали жодних інших супутніх захворювань.

Ця наукова робота співпадає з даними інших клінічних і лабораторних досліджень, які також вказують на негативні впливи регулярного вживання канабісу на здоров'я. Вже раніше було виявлено зв'язок між вживанням конопель і серцевими захворюваннями, такими як інфаркт міокарда, інсульт, кардіоміопатія, атеросклероз і серцева аритмія.