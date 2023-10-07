Все же вредит: употребление марихуаны повышает риск болезней сердца

Свежее научное исследование выявило, что люди, испытывающие зависимость от марихуаны, имеют повышенный риск сердечных приступов и инсультов по сравнению с теми, кто не принимает.

В мире живет более 200 миллионов людей, употребляющих каннабис. У около трети из них (от 27% до 34%) выявляются расстройства, связанные с этим употреблением. Учитывая распространение легализации каннабиса, возникают опасения по поводу возможного роста злоупотребления и его негативных последствий.

Также на тему Не для развлечений, а для обезболивания: почему украинцам так нужен медицинский каннабис во время войны

Например, в Канаде, где каннабис стал легальным в 2018 году, видно, что процент употребляемого населения вырос на 5% за три года и достиг 27% в 2020 году.

Новое исследование употребления каннабиса

Недавнее исследование ученых с Университета Калгари в Канаде раскрыло, что среди лиц, имеющих зависимость от марихуаны, существует примерно на 60% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые проанализировали медицинские записи почти 60 000 канадцев в течение 8 лет, отметил автор работы Анис Баджи. Они заметили, что у половины из них были диагнозы, связанные с расстройствами, вызванными употреблением каннабиса. Риски сердечно-сосудистых заболеваний среди этой группы были сравнительно выше по сравнению с другой половиной участников исследования, не употреблявших это растение.

Каннабис повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

На основе проведенного анализа исследователи пришли к выводу, что с 2012 по 2019 год сердечно-сосудистые заболевания возникали у 721 человека с зависимостью от каннабиса (2,4%). Эти заболевания включали сердечные приступы, инсульты, сердечные аритмии и заболевания периферических сосудов. По сравнению с этим за тот же период эти болезни обнаружили только у 1,5% участников исследования из контрольной группы (458 человек).

Интересно, что повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний был выявлен даже среди тех, кто был зависим от каннабиса, но не страдали психическими расстройствами, не обращались к врачам в течение предыдущих шести месяцев, не принимали рецептурных лекарств и не имели никаких других сопутствующих заболеваний.

Эта научная работа совпадает с данными других клинических и лабораторных исследований, которые также указывают на негативные влияния регулярного употребления каннабиса на здоровье. Уже раньше была обнаружена связь между употреблением конопли и сердечными заболеваниями, такими как инфаркт миокарда, инсульт, кардиомиопатия, атеросклероз и сердечная аритмия.