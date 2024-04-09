Як вживання марихуани під час вагітності впливає на дітей

Нові наукові дослідження підтверджують, що споживання марихуани жінкою під час вагітності може негативно впливати на розвиток плоду та перешкоджати його нормальному росту.

Це свіже дослідження про наслідки куріння канабісу під час вагітності представили на конгресі Європейської психіатричної асоціації, що проходив з 6 по 9 квітня.

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Нове дослідження марихуани

У рамках цього дослідження група вчених з Університету Кертіна (Австралія) аналізував дані понад 222 тисяч пар матерів і дітей, народжених в австралійському штаті Новий Південний Уельс у період з січня 2003 року до грудня 2005 року. Вони порівняли ці дані з інформацією з медичних реєстрів, що містять інформацію про споживання канабісу матерями під час вагітності та подальші порушення нервово-психічного розвитку у їхніх дітей.

Куріння марихуани під час вагітності шкодить дитині

За допомогою статистичного аналізу, вчені виявили, що у дітей, чиї матері курили марихуану під час вагітності, ймовірність розвитку розладу дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ) та розладів аутистичного спектра була на 98% та 94% вищою, ніж у дітей, які внутрішньоутробно не піддавалися впливу канабісу. Крім того, у дітей "курців" на 50% частіше виявляли порушення розумового розвитку.

На додаток, дослідники виявили, що якщо матері, які курили марихуану, також курили тютюн, шкідливий вплив посилювався: вже високий ризик РДУГ, аутизму та розумової відсталості у дітей зростав ще вищим.

Результати дослідження також показали, що діти, які зазнали впливу канабіс внутрішньоутробно, частіше народжувалися передчасно і мали малу вагу при народженні, що додатково збільшувало можливість порушення їх нервово-психічного розвитку.

У Європейській психіатричній асоціації це дослідження назвали унікальним та зазначили, що воно надає комплекснішу картину потенційних ризиків, пов'язаних зі споживанням канабісу в період вагітності. Медичні працівники висловили тривогу щодо популярності марихуани серед молодих жінок у Європейському Союзі, включаючи вагітних. Лікарі закликали посилити просвітницьку роботу, спрямовану на підвищення обізнаності майбутніх матерів щодо наслідків куріння марихуани.