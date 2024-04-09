Как употребление марихуаны во время беременности влияет на детей

Новые научные исследования подтверждают, что потребление марихуаны женщиной во время беременности может негативно влиять на развитие плода и препятствовать его нормальному росту.

Это свежее исследование о последствиях курения каннабиса во время беременности представили на конгрессе Европейской психиатрической ассоциации, проходившем с 6 по 9 апреля.

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Новое исследование марихуаны

В рамках этого исследования группа ученых из Университета Кертина (Австралия) анализировала данные более 222 тысяч пар матерей и детей, рожденных в австралийском штате Новый Южный Уэльс в период с января 2003 года по декабрь 2005 года. Они сравнили эти данные с информацией из медицинских реестров, содержащих информацию о потреблении каннабиса матерями во время беременности и дальнейшие нарушения нервно-психического развития у их детей.

Курение марихуаны во время беременности вредит ребенку

С помощью статистического анализа, ученые обнаружили, что у детей, чьи матери курили марихуану во время беременности, вероятность развития расстройства дефицита внимания и гиперактивности (РДВГ) и расстройств аутистического спектра была на 98% и 94% выше, чем у детей, которые внутриутробно не подвергались воздействию каннабиса. Кроме того, у детей "курильщиков" на 50% чаще выявляли нарушения умственного развития.

В дополнение, исследователи обнаружили, что если матери, которые курили марихуану, также курили табак, вредное воздействие усиливалось: уже высокий риск РДВГ, аутизма и умственной отсталости у детей возрастал еще выше.

Результаты исследования также показали, что дети, подвергшиеся воздействию каннабиса внутриутробно, чаще рождались преждевременно и имели малый вес при рождении, что дополнительно увеличивало возможность нарушения их нервно-психического развития.

В Европейской психиатрической ассоциации это исследование назвали уникальным и отметили, что оно предоставляет более комплексную картину потенциальных рисков, связанных с потреблением каннабиса в период беременности. Медицинские работники выразили тревогу относительно популярности марихуаны среди молодых женщин в Европейском Союзе, включая беременных. Врачи призвали усилить просветительскую работу, направленную на повышение осведомленности будущих матерей о последствиях курения марихуаны.