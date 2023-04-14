Не лише жінки: вживання алкоголю чоловіками негативно впливає на майбутню дитину

Жінкам не можна вживати алкогольні напої під час вагітності через ризик вроджених вад у ненародженої дитини. Тепер дослідження показують, що споживання алкоголю батьком до зачаття також пов’язане з дефектами росту дитини.

Дослідження, які вивчають фетальний алкогольний синдром (ФАС), зосереджуються виключно на впливі алкоголю, який споживає мати. Однак, оскільки чоловіки п’ють більше і мають вищу ймовірність запою, ніж жінки, вчені вирішили дослідити, що відбувається, коли мати, батько або обидва партнери вживають алкоголь.

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Виявилось, що вживання алкоголю чоловіками до зачаття спричинило ФАС, а саме порушення розвитку мозку та обличчя.

Що таке ФАС

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) і Національного інституту здоров’я (NIH), ФАС – це розлад плода, спричинений вживанням алкоголю матір’ю під час вагітності.

ФАС важко діагностувати, але при цьому лікарі зараз шукають:

аномальні риси обличчя;

вагу, зріст або те й інше нижче середнього;

проблеми центральної нервової системи, такі як маленький розмір голови, проблеми з увагою та гіперактивністю або погана координація;

перевірка вживання алкоголю матір'ю під час вагітності.

Нове дослідження розкриває потенційну сліпу пляму в діагностичних критеріях ФАС.

Вживання алкоголю батьком перед зачаттям шкодить розвитку дитини

Дослідження виявило черепно-лицьові відмінності, пов’язані з ФАС, у нащадків, народжених від батьками, які регулярно вживали алкоголь у межах або більше, ніж допустимої норми. Тому вчені рекомендують, щоб обидва батьки мають обмежити або відмовитися від споживання алкоголю, перш ніж намагатися завагітніти.

А першим кроком у цьому процесі є поширення інформації про репродуктивну небезпеку вживання алкоголю для обох батьків.