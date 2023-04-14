Не только женщины: употребление алкоголя мужчинами негативно влияет на будущего ребенка
Источник:Journal of Clinical Investigation
Женщинам нельзя употреблять алкогольные напитки во время беременности из-за риска врожденных пороков у нерожденного ребенка. Теперь исследования показывают, что потребление алкоголя отцом до зачатия также связано с дефектами роста ребенка.
Исследования, изучающие фетальный алкогольный синдром (ФАС), сосредотачиваются исключительно на влиянии алкоголя, потребляемого матерью. Однако, поскольку мужчины пьют больше и имеют более высокую вероятность запоя, чем женщины, ученые решили исследовать, что происходит, когда мать, отец или оба партнера употребляют алкоголь.
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Оказалось, что употребление алкоголя мужчинами к зачатию повлекло за собой ФАС, а именно нарушение развития мозга и лица.
Что такое ФАС
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Национального института здоровья (NIH), ФАС – это расстройство плода, вызванное употреблением алкоголя матерью во время беременности.
ФАС трудно диагностировать, но при этом врачи сейчас ищут:
- аномальные черты лица;
- вес, рост или то и другое ниже среднего;
- проблемы центральной нервной системы, такие как маленький размер головы, проблемы с вниманием и гиперактивностью или плохая координация;
- проверка употребления алкоголя матерью во время беременности.
Новое исследование раскрывает потенциальное слепое пятно в диагностических условиях ФАС.
Употребление алкоголя отцом перед зачатием вредит развитию ребенка
Исследование выявило черепно-лицевые различия, связанные с ФАС, у потомков, рожденных от родителями, регулярно употреблявших алкоголь в пределах или более, чем допустимой нормы. Поэтому ученые рекомендуют, чтобы оба родителя должны ограничить или отказаться от потребления алкоголя, прежде чем пытаться забеременеть.
Первым шагом в этом процессе является распространение информации о репродуктивной опасности употребления алкоголя для обоих родителей.