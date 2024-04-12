У вусі 4-річного хлопчика з Тернопільщини оселився павук

В Тернопільській області медики виявили павука у вусі 4-річного хлопчика. Дитина декілька тижнів мала нежить, тому родичі вирішили вернулись до лікарні, де при обстеженні в малюка виявили сторонній об'єкт у вусі. Виявилося, що це був маленький павук.

Павук у вусі дитини

Нестандартна ситуація трапилася з мешканцями Скалатської громади Тернопільського району. Маючи скарги на постійний нежить, слизові виділення та проблеми з носовим диханням, матір 4-річного хлопчика звернулася до спеціаліста в Скалатську міську районну лікарню.

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Після обстеження медики діагностували у хлопчика алергічний риніт і виявили стороннє тіло у його вусі. Виявилось, що в слуховому каналі дитини оселився павук. Ані матір, ані дитина не підозрювали про це. Виявлена комаха вже була мертвою.



Видалений павук / Фото Скалатська Комунальна Районна Лікарня

Що кажуть медики

Якщо Вам чи дитині потрапило стороннє тіло, дайте можливість йому випасти самому, відтягнувши вухо, потрусивши голову,

– зазначили медики в Скалатській комунальній районній лікарні.

Лікарка Яна Стаднік, яка за допомогою особливих інструментів видалила павука, зазначила, що сірка зазвичай перешкоджає попаданню комах у вухо.

"Сірка спеціально придумана природою для того, щоб захищати слуховий прохід, та створює антибактеріальне середовище. Не потрібно ідеально чистити вуха. Якщо самостійно не вдається витягнути комаху, краще зверніться за допомогою", – наголосила лікарка-отоларинголог.