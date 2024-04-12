В ухе 4-летнего мальчика из Тернопольской области поселился паук

В Тернопольской области медики обнаружили паука в ухе 4-летнего мальчика. Ребенок несколько недель имел насморк, поэтому родственники решили вернулись в больницу, где при обследовании у малыша обнаружили посторонний объект в ухе. Оказалось, что это был маленький паук.

Паук в ухе ребенка

Нестандартная ситуация случилась с жителями Скалатской общины Тернопольского района. Имея жалобы на постоянный насморк, слизистые выделения и проблемы с носовым дыханием, мать 4-летнего мальчика обратилась к специалисту в Скалатскую городскую районную больницу.

Также на тему Почему закладывает уши после душа и что с этим делать

После обследования медики диагностировали у мальчика аллергический ринит и обнаружили инородное тело в его ухе. Оказалось, что в слуховом канале ребенка поселился паук. Ни мать, ни ребенок не подозревали об этом. Обнаруженное насекомое уже было мертвым.



Удаленный паук / Фото Скалатская Коммунальная Районная Больница

Что говорят медики

Если Вам или ребенку попало инородное тело, дайте возможность ему выпасть самому, оттянув ухо, потряся голову,

– отметили медики в Скалатской коммунальной районной больнице.

Врач Яна Стадник, которая с помощью особых инструментов удалила паука, отметила, что сера обычно препятствует попаданию насекомых в ухо.

"Сера специально придумана природой для того, чтобы защищать слуховой проход, и создает антибактериальную среду. Не нужно идеально чистить уши. Если самостоятельно не удается вытащить насекомое, лучше обратитесь за помощью", – отметила врач-отоларинголог.