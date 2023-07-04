Як допомогти дитині пережити смерть домашньої тварини

Смерть домашнього улюбленця може травмувати дитину та негативно вплинути на її ментальний стан. Тому важливо допомогти їй пережити це.

Не приховуйте свої почуття

Демонструючи почуття, ви показуєте дитині, що вони є природними: плакати, переживати і навіть злитися – це нормально. Якщо ви не відчуваєте сильних емоцій через втрату вихованця, не знецінюйте почуття дитини.

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Не допускайте таких висловлювань, як "Це не страшно", "Це лише кішка". Здатність до співчуття та доброти до живої істоти – це хороші якості, і дитина повинна це розуміти.

Говоріть з дитиною

Деякі діти можуть відчувати почуття провини. Важливо пояснити дитині, що він не винен у тому, що трапилося. Розкажіть йому, що сталося, поговоріть про те, що він відчуває, і чесно дайте відповіді на всі запитання. Якщо не знаєте, як правильно і делікатно це зробити, проконсультуйтеся із психологом.

Дозвольте дитині брати участь

Якщо ви розумієте, що вихованця доведеться приспати, розкажіть і поясніть це дитині. Дайте можливість попрощатися по-своєму. Якщо дитина хоче зробити якусь пам'ятну річ, підтримайте її у цьому бажанні.

Не поспішайте шукати "заміну"

Як би не було важко, втрату потрібно переживати поступово, потрібно дати дитині час. У батьків, які бачать, як переживає їхня дитина, може з'явитися бажання завести нового вихованця, але така дія здатна сформувати неправильне переконання в тому, що життя можна замінити чи купити.

Будь-які почуття, і негативні зокрема, допомагають дитині розвиватися і рости. Не варто захищати її від реальності. Просто будьте поряд, щоб допомогти пережити втрату.

Якщо ви відчуваєте, що смуток затягнувся, дитина замкнулася або стала тривожною, зверніться за консультацією до психолога.