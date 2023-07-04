Как помочь ребенку пережить смерть домашнего животного

Смерть домашнего питомца может травмировать ребенка и негативно повлиять на его ментальное состояние. Поэтому важно помочь ему пережить это.

Не скрывайте свои чувства

Демонстрируя чувства, вы показываете ребенку, что они естественны: плакать, переживать и даже злиться – это нормально. Если вы не испытываете сильных эмоций из-за утраты питомца, не обесценивайте чувство ребенка.

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Не допускайте таких высказываний, как "Это не страшно", "Это только кошка". Способность к сочувствию и доброте к живому существу – хорошие качества, и ребенок должен это понимать.

Говорите с ребенком

Некоторые дети могут испытывать чувство вины. Важно объяснить ребенку, что он не виноват в случившемся. Расскажите ему, что произошло, поговорите, что он чувствует, и честно ответьте на все вопросы. Если вы не знаете, как правильно и деликатно это сделать, проконсультируйтесь с психологом.

Позвольте ребенку участвовать

Если вы понимаете, что питомцу придется усыпить, расскажите и объясните это ребенку. Дайте возможность проститься по-своему. Если ребенок хочет сделать какую-нибудь памятную вещь, поддержите ее в этом желании.

Не спешите искать "замену"

Как бы ни было тяжело, потерю нужно переживать постепенно, нужно дать ребенку время. У родителей, которые видят, как переживает их ребенок, может появиться желание завести нового питомца, но такое действие способно сформировать неправильное убеждение в том, что жизнь можно заменить или купить.

Любые чувства и негативные в частности, помогают ребенку развиваться и расти. Не следует защищать ее от реальности. Просто будьте рядом, чтобы помочь пережить потерю.

Если вы чувствуете, что грусть затянулась, ребенок замкнулся или стал тревожным, обратитесь за консультацией к психологу.