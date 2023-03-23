Встановили, яка загадкова хвороба вбиває людей в Танзанії

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що таємнича хвороба, яка вбила п'ятьох людей у ​​Танзанії, була ідентифікована як геморагічна лихоманка Марбург.

Ситуацію взяли під контроль

Про це заявила міністерка охорони здоров’я Уммі Мваліму, закликавши громадян зберігати спокій, "оскільки уряду вдалося контролювати поширення хвороби". За її словами, зараз троє пацієнтів перебувають в лікарні, а влада відстежує 161 контактну особу.

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Нема потреби панікувати або припиняти економічну діяльність, оскільки Танзанія не перша. У нас є все необхідне для контролю над інфекційним захворюванням,

– сказала Мваліму.

Минулого тижня східноафриканська країна направила групу швидкого реагування в північно-західний регіон Кагера, який межує з Угандою, для дослідження захворювання.

Всесвітня організація охорони здоров’я ООН (ВООЗ) привітала швидку реакцію Танзанії на спалах, додавши, що вона готова надати допомогу. Сусідня Уганда, де останній спалах стався у 2017 році, заявила, що перебуває у стані високої готовності.

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Що відомо про вірус Марбург

Вірус Марбург є дуже небезпечним, він викликає сильну лихоманку, яка часто супроводжується кровотечею та органною недостатністю. Він є частиною так званого сімейства філовірусів, до якого також входить лихоманка Ебола, яка спричинила надзвичайну ситуацію у кількох країнах в Африці.

Передбачуваним природним джерелом вірусу Марбург є африканський фруктовий кажан, який є носієм збудника, але не хворіє на нього.

Свою назву вірус отримав від німецького міста Марбург, де його вперше виявили в 1967 році в лабораторії, де працівники контактували з інфікованими зеленими мавпами, імпортованими з Уганди.

Тварини можуть передавати вірус приматам, які перебувають в безпосередній близькості до людей, і передача від людини до людини потім відбувається через контакт з кров’ю або іншими рідинами організму.

За даними ВООЗ, рівень смертності в підтверджених випадках коливався від 24 до 88 % у попередніх спалахах залежно від штаму вірусу та ведення випадку.

Наразі немає вакцин чи противірусних методів лікування, але потенційні методи лікування, включаючи препарати крові, імунну терапію та медикаментозну терапію.