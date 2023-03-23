Установили, какая загадочная болезнь убивает людей в Танзании

Министерство здравоохранения сообщило, что таинственная болезнь, убившая пять человек в Танзании, была идентифицирована как геморрагическая лихорадка Марбург.

Ситуацию взяли под контроль

Об этом заявила министерша здравоохранения Умми Мвалиму, призвав граждан сохранять спокойствие, "поскольку правительству удалось контролировать распространение болезни". По ее словам, сейчас трое пациентов находятся в больнице, а власти отслеживают 161 контактное лицо.

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Нет необходимости паниковать или прекращать экономическую деятельность, поскольку Танзания не первая. У нас есть все необходимое для контроля за инфекционным заболеванием,

– сказала Мвалиму.

На прошлой неделе восточноафриканская страна направила группу быстрого реагирования в граничащий с Угандой северо-западный регион Кагера для исследования заболевания.

Всемирная организация здравоохранения ООН (ВОЗ) приветствовала скорую реакцию Танзании на вспышку, добавив, что она готова оказать помощь. Соседняя Уганда, где последняя вспышка произошла в 2017 году, заявила, что находится в состоянии высокой готовности.

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Что известно о вирусе Марбург

Вирус Марбург очень опасен, он вызывает сильную лихорадку, которая часто сопровождается кровотечением и органной недостаточностью. Он является частью так называемого семейства филовирусов, в который также входит лихорадка Эбола, вызвавшая чрезвычайную ситуацию в нескольких странах в Африке.

Предполагаемым природным источником вируса Марбург является африканская фруктовая летучая мышь, которая является носителем возбудителя, но не болеет им.

Свое название вирус получил от германского города Марбург, где его впервые обнаружили в 1967 году в лаборатории, где работники контактировали с инфицированными зелеными обезьянами, импортированными из Уганды.

Животные могут передавать вирус приматам, которые находятся в непосредственной близости от людей, и передача от человека к человеку затем происходит через контакт с кровью или другими жидкостями организма.

По данным ВОЗ, уровень смертности в подтвержденных случаях колебался от 24 до 88% в предыдущих вспышках в зависимости от штамма вируса и ведения случая.

Пока нет вакцин или противовирусных методов лечения, но потенциальные методы лечения, включая препараты крови, иммунную терапию и медикаментозную терапию.