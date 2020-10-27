За даними Міністерства охорони здоров'я України, в Україні немає регіонів, де заповненість ліжкомісць для хворих на коронавірус становила б менше 50%.

Найгірша ситуація в Одеській, Полтавській областях та у Києві. Натомість загальна заповненість ліжкомісць в Україні для пацієнтів з COVID-19 становить 65,4%, повідомляє пресслужба МОЗ.

До теми В Україні за добу захворіло ще 6677 людей на коронавірус

Нині начальниця департаменту охорони здоров'я Івано-Франківська Марія Бойко повідомила, що в обласному центрі заповнені абсолютно усі ліжкомісця, відведені для пацієнтів з коронавірусом або з підозрою на наявність захворювання.

Це при тому, що у місті госпіталізують лише хворих з високою температурою та підтвердженою пневмонією. Загалом в області заповнено вже 64,6% ліжок.

Натомість у МОЗ зазначили, що це ще не найкритичніша ситуація. Найбільша заповненість по Україні на Одещині, Полтавщині та у столиці.

Області з найбільшою заповненістю лікарень:

В Одеській області зайнято 80,7% ліжок,

У Полтавській – 79,9%

У Києві – 75,9%.

Загалом кількість госпіталізованих з коронавірусом або підозрою на хворобу в Україні щодня зростає. Зокрема, лише за минулу добу до лікарень госпіталізували 1 022 пацієнти.

За цей самий період коронавірус виявили у 6 677 людей. Ще 126 – померли. Найбільше нових хворих зареєстрували у Харківській (556), Львівській (478), Одеській (461), Чернівецькій (389) областях та у Києві (525).