Все про лецитин: що це за речовина, для чого потрібна та звідки її отримати

Лецитин – це поживна речовина, яка потрібна для правильної роботи багатьох органів, наприклад, мозку, печінки та серця. Він міститься в бобових, зелених овочах, морепродуктах та арахісі.

Лецитин – це поживна речовина, що міститься у багатьох продуктах і продається у вигляді харчових добавок. Він належить до сполук, які називаються фосфоліолом. Ці речовини допомагають підтримувати цілісність клітин, важливі для нормальної роботи мозку, печінки та передачі нервових імпульсів.

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Користь лецитину

В організмі лецитин розпадається на речовину, яка називається холін. Цей поживний матеріал допомагає організму регулювати метаболізм, видаляє жир та холестерин із печінки, бере участь у створенні сполук, які потрібні для передачі сигналів між клітинами. Холін у невеликій кількості виробляє сама печінка, але більшу його частину ми отримуємо з їжі.

Які продукти містять лецитин

Щоб підтримувати нормальний рівень лецитину, достатньо отримувати його разом із їжею. Хороші джерела лецитину – червоне м'ясо, морепродукти, арахіс, яйця, бобові, наприклад, квасоля та соя, зелені овочі, броколі та брюссельська капуста, соняшникова олія.

Лецитин також використовують у кулінарії. Він чудовий емульгатор і стабілізує інгредієнти. Якщо його додати в тісто, то воно буде розсипчастим, а якщо в куряче м'ясо – соковитим.

Лецитин як БАД

Деякі люди приймають лецитин у вигляді капсул для лікування таких станів:

Захворювання печінки та жовчного міхура;

деменція, яка може бути пов'язана з погіршенням пам'яті через вік, різні травми голови або хвороби Альцгеймера;

дерматит;

маніакально-депресивний розлад;

стрес і безсоння.

Проте Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів, FDA, не схвалила лецитин для лікування чи профілактики цих захворювань. Нині є мало доказів ефективності лецитину як харчової добавки.

Чим небезпечний безконтрольне приймання лецитину

Якщо ви все ж таки вирішили приймати Лецитин у вигляді добавок, проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Можливо, він несумісний із ліками, які ви приймаєте. Також розпочинати самостійне приймання БАДу не рекомендується жінкам, які намагаються завагітніти, вже вагітні або годують дитину грудьми.

Побічні ефекти від приймання Лецитину – зниження апетиту, здуття живота, біль у животі, діарея та нудота. Також добавка може спричинити алергію. Зверніться за медичною допомогою, якщо у вас почалася кропив'янка, стало важко дихати, набрякли обличчя, губи та язик.