Все о лецитине: что это за вещество, для чего нужно и откуда его получить

Лецитин - это питательное вещество, которое необходимо для правильной работы многих органов, например, мозга, печени и сердца. Он содержится в бобовых, зеленых овощах, морепродуктах и арахисе.

Лецитин – это питательное вещество, содержащееся во многих продуктах и продается в виде пищевых добавок. Он относится к соединениям, которые называются фосфолиолом. Эти вещества помогают поддерживать целостность клеток, важны для нормальной работы мозга, печени и передачи нервных импульсов.

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Польза лецитина

В организме лецитин распадается на вещество, которое называется холин. Этот питательный материал помогает организму регулировать метаболизм, удаляет жир и холестерин из печени, участвует в создании соединений, которые нужны для передачи сигналов между клетками. Холин в небольшом количестве производит сама печень, но большую его часть мы получаем из пищи.

Какие продукты содержат лецитин

Чтобы поддерживать нормальный уровень лецитина, достаточно получать его вместе с пищей. Хорошие источники лецитина – красное мясо, морепродукты, арахис, яйца, бобовые, например, фасоль и соя, зеленые овощи, брокколи и брюссельская капуста, подсолнечное масло.

Лецитин также используют в кулинарии. Он замечательный эмульгатор и стабилизирует ингредиенты. Если его добавить в тесто, то оно будет рассыпчатым, а если в куриное мясо – сочным.

Лецитин как БАД

Некоторые люди принимают лецитин в виде капсул для лечения таких состояний:

Заболевания печени и желчного пузыря;

деменция, которая может быть связана с ухудшением памяти из-за возраста, различные травмы головы или болезни Альцгеймера;

дерматит;

маниакально-депрессивное расстройство;

стресс и бессонница.

Однако Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, FDA, не одобрило лецитин для лечения или профилактики этих заболеваний. Сейчас есть мало доказательств эффективности лецитина как пищевой добавки.

Чем опасен бесконтрольный прием лецитина

Если вы все же решили принимать Лецитин в виде добавок, проконсультируйтесь со своим врачом. Возможно, он несовместим с лекарствами, которые вы принимаете. Также начинать самостоятельный прием БАДа не рекомендуется женщинам, которые пытаются забеременеть, уже беременны или кормят ребенка грудью.

Побочные эффекты от приема Лецитина – снижение аппетита, вздутие живота, боль в животе, диарея и тошнота. Также добавка может вызвать аллергию. Обратитесь за медицинской помощью, если у вас началась крапивница, стало трудно дышать, отекло лицо, губы и язык.