Все о лецитине: что это за вещество, для чего нужно и откуда его получить
Источник:Drugs
Лецитин - это питательное вещество, которое необходимо для правильной работы многих органов, например, мозга, печени и сердца. Он содержится в бобовых, зеленых овощах, морепродуктах и арахисе.
Лецитин – это питательное вещество, содержащееся во многих продуктах и продается в виде пищевых добавок. Он относится к соединениям, которые называются фосфолиолом. Эти вещества помогают поддерживать целостность клеток, важны для нормальной работы мозга, печени и передачи нервных импульсов.
Также на тему Какой сахарозаменитель действует на мозг идентично сахару и при этом почти не содержит калорий
Польза лецитина
В организме лецитин распадается на вещество, которое называется холин. Этот питательный материал помогает организму регулировать метаболизм, удаляет жир и холестерин из печени, участвует в создании соединений, которые нужны для передачи сигналов между клетками. Холин в небольшом количестве производит сама печень, но большую его часть мы получаем из пищи.
Какие продукты содержат лецитин
Чтобы поддерживать нормальный уровень лецитина, достаточно получать его вместе с пищей. Хорошие источники лецитина – красное мясо, морепродукты, арахис, яйца, бобовые, например, фасоль и соя, зеленые овощи, брокколи и брюссельская капуста, подсолнечное масло.
Лецитин также используют в кулинарии. Он замечательный эмульгатор и стабилизирует ингредиенты. Если его добавить в тесто, то оно будет рассыпчатым, а если в куриное мясо – сочным.
Лецитин как БАД
Некоторые люди принимают лецитин в виде капсул для лечения таких состояний:
- Заболевания печени и желчного пузыря;
- деменция, которая может быть связана с ухудшением памяти из-за возраста, различные травмы головы или болезни Альцгеймера;
- дерматит;
- маниакально-депрессивное расстройство;
- стресс и бессонница.
Однако Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, FDA, не одобрило лецитин для лечения или профилактики этих заболеваний. Сейчас есть мало доказательств эффективности лецитина как пищевой добавки.
Чем опасен бесконтрольный прием лецитина
Если вы все же решили принимать Лецитин в виде добавок, проконсультируйтесь со своим врачом. Возможно, он несовместим с лекарствами, которые вы принимаете. Также начинать самостоятельный прием БАДа не рекомендуется женщинам, которые пытаются забеременеть, уже беременны или кормят ребенка грудью.
Побочные эффекты от приема Лецитина – снижение аппетита, вздутие живота, боль в животе, диарея и тошнота. Также добавка может вызвать аллергию. Обратитесь за медицинской помощью, если у вас началась крапивница, стало трудно дышать, отекло лицо, губы и язык.