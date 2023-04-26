Генетик з Гарварду розповів про вправу, яка продовжує життя

Старість могла б стати найкращим періодом життям, коли ти нарешті перестаєш зважати на думки інших людей. Але зараз старіння називають хворобою, яку можна вилікувати за допомогою способу життя. Ви можете жити здорово у свої 80 з енергією 40-річного.

Доктор Девід Сінклер, відомий генетик Гарвардського університету, навчає людей, як протистояти старінню, змінивши спосіб життя.

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Вправа для збільшення довголіття

Короткий час виконання робить цю вправу легкою, але виснажливий рівень інтенсивності втомлює вас. Високоінтенсивне інтервальне тренування (ВІТ) – це мстива вправа, яка змусить вас захотіти зробити вашому тренеру боляче. Але це найефективніша вправа, якщо ви хочете збільшити тривалість життя та покращити здоров’я.

Додавання ВІТ до вашого регулярного тренування зміцнить ваше здоров’я та покращить силу. Двох 20-хвилинних сеансів щотижня достатньо, щоб отримати величезну користь. Це дослідження показало, що ВІТ ефективніше, ніж вправи середньої інтенсивності, щоб знизити смертність від усіх причин серед людей у ​​віці 70 років.

За 5 років дослідження 3% учасників ВІТ померли порівняно з 6% у групі середньої інтенсивності. Отже, короткі періоди інтенсивних вправ — це секрет довголіття. ВІТ лякає новачка, але це вправа з високою винагородою, оскільки вона прискорює ваш метаболізм, але погана форма може призвести до травм.

Як почати високоінтенсивне інтервальне тренування

Тому ви повинні бути надзвичайно обережними, коли починаєте заняття ВІТ. Існує чудова лазівка ​​для початківців, яка допоможе вам легко перейти. Швидку ходьбу можна класифікувати як вправи ВІТ. Отже, додайте швидку прогулянку до своїх тренувань зараз.

Потім поступово переходите до більш інтенсивних тренувань. Ви можете легко знайти тисячі тренувань ВІТ для початківців на YouTube. А SIT (інтервальне спринтове тренування) є найкращою практикою ВІТ. Спринт протягом 30 секунд, потім 2 – 3 хвилини повільного бігу або ходьби. Виконайте цю схему 5 разів.