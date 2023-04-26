Генетик из Гарварда рассказал об упражнении, которое продолжает жизнь

Старость могла бы стать лучшим периодом жизни, когда ты наконец перестаешь учитывать мнения других людей. Но сейчас старение называют болезнью, которую можно вылечить с помощью образа жизни. Вы можете жить здорово в 80 с энергией 40-летнего.

Доктор Дэвид Синклер, известный генетик Гарвардского университета, учит людей, как противостоять старению, изменив образ жизни.

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Упражнение для увеличения долголетия

Краткое время выполнения делает это упражнение легким, но изнурительный уровень интенсивности утомляет вас. Высокоинтенсивная интервальная тренировка (ВИТ) – это мстительное упражнение, которое заставит вас захотеть сделать вашему тренеру больно. Но это самое эффективное упражнение, если вы хотите увеличить продолжительность жизни и улучшить здоровье.

Добавление ВИТ к вашей регулярной тренировке укрепит ваше здоровье и улучшит силу. Двух 20-минутных сеансов еженедельно достаточно, чтобы извлечь огромную пользу. Это исследование показало, что ВИТ эффективнее упражнений средней интенсивности, чтобы снизить смертность от всех причин среди людей в возрасте 70 лет.

За 5 лет исследования 3% участников ВИТ скончались по сравнению с 6% в группе средней интенсивности. Итак, короткие периоды интенсивных упражнений – это секрет долголетия. ОТ пугает новичка, но это упражнение с высоким вознаграждением, поскольку оно ускоряет ваш метаболизм, но плохая форма может привести к травмам.

Как начать высокоинтенсивную интервальную тренировку

Поэтому вы должны быть очень осторожными, когда начинаете занятие ВИТ. Существует отличная лазейка для начинающих, которая поможет вам легко перейти. Быструю ходьбу можно классифицировать как упражнения ВИТ. Итак, добавьте скорую прогулку к своим тренировкам сейчас.

Затем постепенно переходите к более интенсивным тренировкам. Вы можете легко найти тысячи тренировок ВИТ для начинающих на YouTube. А SIT (интервальная спринтовая тренировка) является лучшей практикой ВИТ. Спринт в течение 30 секунд, затем 2-3 минуты медленного бега или ходьбы. Выполните данную схему 5 раз.