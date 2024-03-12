Як впливає на здоровʼя відмова від сексу

У темі сексу достатньо міфів. Наприклад, якщо у чоловіка та жінок довго немає сексу, на нього чекають страшні хвороби та навіть смерть.

Скільки разів займатись сексом нормально

Поняття норми для частоти сексу не існує. Немає науково підтверджених даних, де вказано ідеальну або хоча б оптимальну частоту.

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Середня щомісячна кількість сімʼявивержень або оргазмів сильно варіює і залежить від ряду факторів – віку, темпераменту, здоров'я, сімейного стану, рівня стресу. Тому нормально – це стільки, скільки подобається людині.

Як на здоровʼя впливає відмова від сексу

Доведених наслідків для здоров'я від надто рідкісного чи надто частого сексу вчені не виявили. Спермотоксикоз – це міф. У медицині такого терміну не існує. Сперма – не токсична речовина, а сперматозоїди періодично гинуть та утилізуються, як і будь-які інші клітини в організмі. Тому відмова від сексу не може нашкодити здоров'ю, від ще ніхто не помер.

Не варто боятися, що якщо довго не займатися сексом, то це нашкодить здоров'ю – викликає рак простати, інфаркт або виразку шлунка. Досліджень із цієї теми мало, але наявні кажуть, що немає приводу для занепокоєння.

Плюси відмови від сексу – профілактика статевих інфекцій. Але треба пам'ятати, що оральний секс або фінгерінг також потребує барʼєрного захисту, інакше можна заразитися. Іноді відмову від сексу навіть призначає лікар, наприклад, після операції чи інфаркту.