Как влияет на здоровье отказ от секса

В теме секса достаточно мифов. Например, если у мужчины и женщины долго нет секса, его ждут страшные болезни и даже смерть.

Сколько раз заниматься сексом нормально

Понятие нормы для частоты секса не существует. Нет научно подтвержденных данных, где указано идеальную или хотя бы оптимальную частоту.

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Среднее ежемесячное количество семяизвержений или оргазмов сильно варьирует и зависит от ряда факторов – возраста, темперамента, здоровья, семейного положения, уровня стресса. Поэтому нормально – это столько, сколько нравится человеку.

Как на здоровье влияет отказ от секса

Доказанных последствий для здоровья от слишком редкого или слишком частого секса ученые не обнаружили. Спермотоксикоз – это миф. В медицине такого термина не существует. Сперма – не токсичное вещество, а сперматозоиды периодически погибают и утилизируются, как и любые другие клетки в организме. Поэтому отказ от секса не может навредить здоровью, от еще никто не умер.

Не стоит бояться, что если долго не заниматься сексом, то это навредит здоровью – вызывает рак простаты, инфаркт или язву желудка. Исследований по этой теме мало, но имеющиеся говорят, что нет повода для беспокойства.

Плюсы отказа от секса – профилактика половых инфекций. Но надо помнить, что оральный секс или фингеринг также требует барьерной защиты, иначе можно заразиться. Иногда отказ от секса даже назначает врач, например, после операции или инфаркта.