Серйозніша причина, ніж куріння чи холестерин: шокуюча статистик впливу свинцю на смертність

Вчені встановили реальні масштаби впливу свинцю на смертність від серцево-судинних захворювань і втрату IQ у дітей у бідних країнах і країнах, що розвиваються.

Результати дослідження опублікували економісти Світового банку. Згідно з їхньою моделлю, 2019 року 5,5 мільйона дорослих померли від хвороб серця через вплив свинцю, 90% із них — у країнах із низьким і середнім рівнем доходу.

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Це в 6 разів перевищує попередню оцінку і становить близько 30% усіх смертей від серцево-судинних захворювань – основної причини смертності в усьому світі,

– ідеться і повідомленні.

Що означають висновки дослідників Вплив свинцю є серйознішою причиною серцево-судинних захворювань, ніж куріння або підвищений рівень холестерину. Ба більше, крім впливу на серце і судини, метал може завдати шкоди здоров'ю мозку.

Дослідники також кажуть, що 2019 року діти віком до 5 років втратили загалом 765 мільйонів балів IQ через отруєння свинцем в усьому світі, причому 95% цих втрат припадає на країни, що розвиваються. Це число майже на 80% вище, ніж передбачалося раніше.

За оцінками дослідників Світового банку, економічні витрати впливу свинцю 2019 року становили 6 трильйонів доларів, що еквівалентно 7% світового валового внутрішнього продукту.

Результати все ж потребують уточнень

Попередні дослідження вимірювали тільки вплив свинцю на серцеві захворювання, коли справа доходила до підвищення артеріального тиску. Але в новому аналізі дослідники вирішили врахувати безліч інших способів впливу свинцю на серце, наприклад, виникнення атеросклерозу, що може призвести до інсульту.

Водночас інші вчені дещо з пересторогою ставляться до цього дослідження. Вони вказали на сумнівну методологію, яку використовували під час побудови моделі. Фахівці додають, що взаємозв'язок між вмістом свинцю в крові та серцево-судинними захворюваннями ґрунтується на одному дослідженні, проведеному в Сполучених Штатах, і незрозуміло, чи можна використовувати його результати для оцінки в інших країнах.