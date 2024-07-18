Як сон впливає на ризик діабету

Нестабільна тривалість нічного відпочинку була пов'язана зі збільшенням ймовірності розвитку діабету 2 типу, причому надмірно довгий сон у деяких випадках виявлявся ризикованішим, ніж його брак.

Якість і регулярність сну сильно впливає на стан як фізичного, так і психічного здоров'я людини. Порушення в режимі сну можуть призвести до збільшення ризику серцево-судинних хвороб, ожиріння, а також психологічних розладів, включаючи депресію та тривожність.

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За даними досліджень, лише 15% людей вдається підтримувати стабільний і здоровий графік сну, тобто спати від 7 до 9 години у більшість днів тижня.

Нове дослідження сну

Дослідники з Бригамського центру жіночого здоров'я (США), Гарвардського університету, Університету Монаша (Австралія) та Манчестерського університету (Великобританія) виявили зв'язок між нестабільним сном та підвищеним ризиком виникнення діабету 2 типу.

В рамках дослідження проаналізували дані 84421 учасника, зареєстрованого в британському біобанку. Середній вік учасників склав 62 роки, і жоден з них на момент початку дослідження не страждав на діабет. Протягом тижня учасники носили акселерометри, які відстежували їхню активність та сон, а потім за ними спостерігали протягом 7,5 років для моніторингу розвитку діабету.

Коливання тривалості сну підвищують ризик діабету

Було виявлено, що при коливаннях тривалості сну більш ніж на 60 хвилин на добу ризик розвитку діабету 2 типу зростав на 34%, навіть після коригування на такі фактори, як стать, вік, етнічна приналежність, спосіб життя, супутні хвороби, наявність діабету в сімейному анамнезі та індекси маси тіла. Особливо сильний зв'язок спостерігався у людей з низьким генетичним ризиком діабету та середньою тривалістю сну понад вісім годин.

Автори дослідження відзначили низку обмежень у своїй роботі, включаючи те, що інформацію про життєвий стиль учасників було зібрано за п'ять років до початку дослідження, що могло вплинути на точність результатів. Також оцінка сну за один тиждень не завжди може точно відображати довгострокові патерни сну, і більшість учасників були здоровими білими літніми людьми.

У майбутньому дослідники планують вивчити зв'язок між режимом сну та ризиком розвитку діабету серед молодшого населення та представників різних рас. Вони також зацікавлені у вивченні біологічних механізмів, які можуть бути основою виявленої закономірності.