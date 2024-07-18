Как сон влияет на риск диабета

Нестабильная продолжительность ночного отдыха была связана с увеличением вероятности развития диабета 2 типа, причем чрезмерно долгий сон в некоторых случаях оказывался более рискованным, чем его отсутствие.

Качество и регулярность сна сильно влияет на состояние как физического, так и психического здоровья человека. Нарушения в режиме сна могут привести к увеличению риска сердечно-сосудистых болезней, ожирения, а также психологических расстройств, включая депрессию и тревожность.

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По данным исследований, только 15% людей удается поддерживать стабильный и здоровый график сна, то есть спать от 7 до 9 часов в большинство дней недели.

Новое исследование сна

Исследователи из Бригамского центра женского здоровья (США), Гарвардского университета, Университета Монаша (Австралия) и Манчестерского университета (Великобритания) обнаружили связь между нестабильным сном и повышенным риском возникновения диабета 2 типа.

В рамках исследования проанализировали данные 84421 участника, зарегистрированного в британском биобанке. Средний возраст участников составил 62 года, и ни один из них на момент начала исследования не страдал диабетом. В течение недели участники носили акселерометры, которые отслеживали их активность и сон, а затем за ними наблюдали в течение 7,5 лет для мониторинга развития диабета.

Колебания продолжительности сна повышают риск диабета

Было обнаружено, что при колебаниях продолжительности сна более чем на 60 минут в сутки риск развития диабета 2 типа возрастал на 34%, даже после корректировки на такие факторы, как пол, возраст, этническая принадлежность, образ жизни, сопутствующие болезни, наличие диабета в семейном анамнезе и индексы массы тела. Особенно сильная связь наблюдалась у людей с низким генетическим риском диабета и средней продолжительностью сна более восьми часов.

Авторы исследования отметили ряд ограничений в своей работе, включая то, что информация о жизненном стиле участников была собрана за пять лет до начала исследования, что могло повлиять на точность результатов. Также оценка сна за одну неделю не всегда может точно отражать долгосрочные паттерны сна, и большинство участников были здоровыми белыми пожилыми людьми.

В будущем исследователи планируют изучить связь между режимом сна и риском развития диабета среди младшего населения и представителей разных рас. Они также заинтересованы в изучении биологических механизмов, которые могут быть основой выявленной закономерности.